A partir de R$5, público assistirá Libertadores Feminina na Arena

Manaus - Considerada a competição mais importante do futebol feminino nas Américas, a Copa Libertadores de 2018 teve os grupos definidos após sorteio que ocorreu na noite desta quarta-feira (7), na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-sul de Manaus. Além das chaves definidas, os preços dos ingressos foram divulgados.

A população poderá adquirir os ingressos para assistir aos jogos da competição nos valores entre R$20 e R$5, e de acordo com Romeu Castro, dirigente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é de grande importância levar às pessoas preços realmente populares para que possam prestigiar o evento.

"Essa é uma competição que não visa a arrecadação do torcedor, por isso o teto para arquibancada é o valor de R$20, mas teremos outros valores e meia-entrada. Os clubes brasileiros estão investindo alto para estes jogos, com a contratação de grandes jogadoras brasileiras e elas serão as grandes atrações para o público de Manaus", explicou Castro

O dirigente disse também que "reuniões ainda estão sendo realizadas, mas acredita-se que a venda de ingressos para a abertura no dia 18 aconteça a partir do dia 16 de novembro".

Ao todo serão 12 times de 10 países sul-americanos,s endo 3 brasileiros, entre eles o Santos, Audax e o amazonense Iranduba.

Hulk da Amazônia

Durante o sorteio, o time do Iranduba foi o último time chamado do grupo C, e jogará contra Urquiza (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) e Flor de Patria (Venezuela).

No grupo A estão os times Audax (Brasil), Unio Española (Equador), Deportivo Huila (Colômbia) e Peñarol (Uruguai). No grupo B estão Colo- colo (Chile), Santos (Brasil), Sport Girl (Peru) e Deportivo Ita (Bolívia)

Competição

A Conmebol Libertadores Feminina 2018 é organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a CBF, com parceria da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e lazer (Sejel).

A competição será realizada entre os dias 18 de novembro e 2 de dezembro. As partidas acontecerão na Arena da Amazônia e no Estádio Ismael Benigno (Colina), localizado na rua Presidente Dutra, no bairro São Raimundo, zona Oeste da capital amazonense.

Os campos disponíveis para a realização de treinamentos das equipes serão o do Estádio Carlos Zamith e do Clube do Trabalhador (Sesi), ambos localizados no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

