Campeonato Amazonense de Handebol tem início nesta quinta-feira (8)

Manaus - O Campeonato Amazonense de Handebol começa nesta quinta-feira (8) com jogos de diversas categorias. A competição inicia às 19h, com o duelo entre as meninas do AEEB Parque 10 contra o Colégio Preciosíssimo Sangue, no Ginásio Renné Monteiro, localizado na na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, na zona Centro-Sul de Manaus.

O clássico da noite fica a cargo das jogadoras do HCM/IBIN/B2 e da Liga de Santa Etelvina/CJB, segundo e terceiro lugar da tabela, com oito e seis pontos respectivamente, que se enfrentam às 20h30. Na ponta da tabela estão as meninas do Atlético Rio Negro, com dez pontos.

A Liga de Handebol do Amazonas (Liham) continua com as competições de outras categorias, que envolvem equipes da capital e do interior como Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coaria, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri e Novo Airão.

Jogos do Campeonato Amazonense de Handebol:

Dia 8, quinta-feira, no Ginásio Renné Monteiro

19h – adulto fem - AEEB Parque 10 x Colégio Preciosíssimo Sangue – Chave Única 20h30 – adulto fem - Liga de Santa Etelvina/CJB x HCM/IBIN/B2 - Chave Única

Dia 9, sexta-feira, no Ginásio Renné Monteiro

19h – juv mas - AA Amazonas/CSP x TFS Careiro – Chave B

20h30 – adulto mas – Raiz Handebol Clube x AA Amazonas – Série Prata - Chave A

Dia 10, sábado, no Ginásio Renné Monteiro

10h30 – juv fem – TFS Careiro x AE Manacapuru – Chave A

12h – juv mas - TFS Careiro x AE Manacapuru – Chave B

13h30 – adulto mas – Castanho Handebol Clube x Iranduba Handebol Clube – Série Prata – Chave B

15h – juv fem - AE Manacapuru x CEL. Fiúza Careiro da Várzea – Chave A

16h30 – adulto mas - AE Manacapuru x Atlética Nilton Lins – Série Ouro

18h – adulto mas – Princesa do Solimões x Handebol Careiro da Várzea – Série Prata

Dia 12, segunda-feira, no Ginásio do Atlético Rio Negro Clube

19h30 – adulto fem – Liga de Santa Etelvina/CJB x Dance Hall - Chave Única

21h – adulto fem - Rio Negro x HCM/IBIN/B2 - Chave Única

*Com informações da assessoria

