Confira os jogos que abrem a Copa Libertadores Feminino na Arena

Manaus - Os desafios da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 foram lançados e iniciam às 18h (horário local), no próximo dia 18 de novembro (domingo), na Arena da Amazônia. O primeiro jogo da competição será entre UAI Urquiza (Argentina) e Cerro Porteño (Paraguai).

Em seguida, às 20h30, será a vez do time da casa, Iranduba da Amazônia, entrar em campo e brigar pela vitória contra a equipe Flor de Pátria (Venezuela).

A tabela foi formada na noite desta quarta-feira (7) pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), após o sorteio das chaves realizado em Manaus. Contando com 12 participantes nesta temporada, o Brasil possui três representantes, sendo o Iranduba da Amazônia, o Audax-SP (campeão da Libertadores em 2017) e o Santos-SP (atual campeão brasileiro).

A competição tem como fórmula de disputas o “todos contra todos” dentro de cada um dos grupos. Após esta fase, os líderes de cada chave e o melhor segundo colocado entre todos os grupos, se classificam para a semifinal e, consequentemente, os vencedores das semis decidem a competição.

Ingressos

Segundo o supervisor de competições de futebol feminino da CBF e representante do Comitê Organizador Local (COL), Romeu Castro, os preços dos ingressos estarão bem acessíveis e poderão estar disponíveis para compra a partir da próxima sexta-feira (16/11). “Nós estamos nos organizando para que os ingressos já possam ser vendidos dois dias antes da abertura, ou seja, na próxima sexta-feira (16/11). Estamos, inclusive, estudando algumas promoções para este dia. Vale ressaltar que o valor dos ingressos não ultrapassará os R$ 20”, destacou.

Locais de competição

Além da Arena da Amazônia, que comporta 44 mil pessoas e foi um dos locais da Copa do Mundo masculina de 2014, o Estádio da Colina, que abrange até 10 mil pessoas, também receberá os jogos. Na ocasião dois grupos irão disputar jogos na Arena da Amazônia, enquanto um grupo fará partidas na Colina.

Time da casa

A competição terá rodada dupla nesta primeira fase e o Grupo C, composto pelo Iranduba, UAI Urquiza (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) e Flor de Pátria (Venezuela), é quem fará as partidas de abertura na Arena da Amazônia.

No dia 21 de novembro, o grupo volta à Arena da Amazônia e duela novamente às 18h, com UAI Urquiza e Flor de Pátria, seguido do confronto entre Cerro Porteño e “Hulk”. Após esta partida, o Iranduba continuará na busca pela classificação da partida contra o UAI Urquiza já no dia 24 de novembro, às 18h, no Estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, zona oeste da capital.

Decisão

As semifinais acontecem no dia 29 de novembro, com partidas entre os primeiros colocados dos grupos A e C, às 18h, seguida da disputa entre o primeiro lugar do grupo B e o segundo melhor colocado geral dos três grupos. Os vencedores irão disputar, no dia 2 de dezembro, às 20h30, na Arena da Amazônia, o título de campeão da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018.

