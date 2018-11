Guerreiras Amazonas Flag Football abrem seletivas neste sábado (10)

| Foto: Divulgação

Manaus - Visando compor uma nova equipe da modalidade Flag, as Guerreiras Amazonas realizam, neste sábado (10), a partir das 16h, uma seletiva no campo da pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Podem participar da seletiva as candidatas a partir de 16 anos, mediante pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de R$ 5. Além disso, as inscritas deverão trajar o vestuário específico para a prática de atividades físicas, como short ou legging, por exemplo, e preferencialmente de chuteira ou tênis.

Com a formação do time, as Guerreiras pretendem participar do Campeonato Amazonense, que está previsto para acontecer em março ou abril do próximo ano. Outra meta da equipe é a participação no Circuito Nacional de Flag, que pode ser alcançada, através da conquista da etapa regional da modalidade.

Para as fundadoras do time, Amanda Barros e Mayara Mattos, as expectativas para as próximas competições são altas. “Nossas expectativas são as melhores possíveis. Temos meninas que se empenham nos treinos e estão sempre buscando conhecimento sobre flag, afinal, é um esporte de estratégia. Além disso, estão caprichando na preparação física e acreditamos que todo esse esforço será refletido nos jogos e, consequentemente, nos trará vitórias”, destacou Amanda.

Repaginadas

A equipe Guerreiras Amazonas foi criada há menos de um mês, por conta do rompimento com o Manaus Cavaliers. Quando ainda carregavam o nome anterior, foram campeãs dos Jogos de Verão em Boa Vista - RR e conseguiram a classificação para os playoffs do Circuito Nacional de Flag Football.

Flag Football

O esporte é uma variação do futebol americano, onde existe um menor contato físico. As jogadoras possuem em sua cintura duas fitas (flags). O tackle, no flag, é dado quando se puxa uma das fitas que está na cintura da jogadora. As Guerreiras Amazonas disputam a modalidade 5 x 5, que possui um Circuito Nacional de Flag Football, onde times do Brasil inteiro jogam as fases classificatórias, visando a Superfinal.

*Com informações da assessoria

