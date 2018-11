FAFS tem programação intensa de futsal neste domingo (11)

Na parte da tarde acontecem três decisões na Arena Amadeu Teixeira | Foto: Emanuel Siqueira

Manaus - A Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFS) realiza neste domingo (11), cinco competições do calendário 2018, das categorias Sub-9 e Sub-11, além das finais do Sub-13, Sub-15 e Sub-20, naipe masculino. Os jogos ocorrem na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil, no bairro Flores, zona Centro- sul de Manaus.

A programação de domingo começa às 8h, com o Torneio Início do Campeonato Amazonense das categorias Sub-9 e Sub-11 Masculino. De acordo com o vice-presidente da Federação Amazonense de Futsal (FAFs), Marcelo Galvão, 17 clubes vão disputar o Estadual nas duas categorias.

No Sub-9, estão inscritos sete clubes: Nacional, Barcelona Brasil A, Barcelona Brasil B, Guerreirinhos, Instituto São José, Divino e Pica-Pau Sport Club.

Já no Sub-11, os 10 participantes da temporada são: Barcelona Brasil, Nacional, Abrantes/EFA, Escolinha do Santos, Instituto São José A, Instituto São José B, Guerreirinhos A, Guerreirinhos B, Pica-Pau Sport Club A e Pica-Pau Sport Club B.

Valendo taça

Na parte da tarde acontecem três decisões na Arena Amadeu Teixeira. Às 14h30, Batista Canaã e Abrantes decidem a taça do Sub-13. Às 15h30, Sul América/Guerreirinhos e Lion FC disputam o título do Sub-15. Às 16h30, mais emoção na quadra com o jogaço entre Tuna Luso de Manaus x ABC, valendo o troféu do Sub-20.

Final Sub-13 Masculino:

14h30 –A.A. Batista Canaã x A.A.Abrantes

Final Sub-15 Masculino:

15h30 – Sul América/Guerreirinhos x Lion FC

Final Sub-20 Masculino:

16h30 – Tuna Luso de Manaus x ABC

