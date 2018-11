Bônus por ética rende nova polêmica a Neymar no Paris Saint-Germain

O craque brasileiro Neymar é o atleta mais bem pago pelos gestos de fair-play | Foto: Divulgação

O Paris Saint-Germain paga um bônus de ética a seus jogadores, que incluem não criticar seus treinadores e aplaudir a torcida ao fim dos jogos. E, sem surpresas, o craque brasileiro Neymar é o atleta mais bem pago pelos gestos de fair-play, recebendo R$ 1,59 milhão por mês pelo bom comportamento.

Em suas redes sociais, o jogador afirmou mais uma vez ter sido vítima de “fake news”, mas o próprio PSG confirmou o bônus por ética em nota enviada à imprensa.

As revelações foram feitas pelo jornal digital Médiapart e pela rede France Télévisions, com base em documentos oficiais obtidos pelo Football Leaks. O montante recebido por Neymar é o mais elevado, mas ele não o único do PSG. O bônus de ética também beneficia jogadores como o astro francês Kylian Mbappé, com R$ 498 mil por mês, o lateral-direito brasileiro Daniel Alves e os atacantes Angel Di María e Edinson Cavani, com R$ 300 mil mensais, e ainda o zagueiro brasileiro Thiago Silva, com R$ 140 5 mil.

Escândalo

A notícia causou escândalo em Paris, mas não se trata de prática isolada do PSG. O pagamento de bônus éticos se tornaram um expediente corrente no mundo do futebol na Europa nos últimos anos. O objetivo é permitir ao clube ter uma parte de remuneração variável, da ordem de 20% dos salários, que possam ser usadas para multas administrativas impostas em caso de mau comportamento.

Outros exemplos são críticas frontais e abertas ao próprio treinador do clube, a outros jogadores, ao adversário e ainda ao árbitro. Além disso, faz parte do bônus chegar aos treinos no horário marcado e não apostar em competições nas quais o clube esteja envolvido - uma forma de evitar conflitos de interesses. O PSG confirmou todas essas cláusulas contratuais.

A supressão do bônus foi um mecanismo utilizado pelo PSG, por exemplo, para punir o volante Marco Verratti em outubro passado, quando foi flagrado pela polícia dirigindo um automóvel em estado de embriaguez.

Para o agente Christophe Hutteau, a parte variável do salário de Neymar - equivalente a 15% do total - e dos demais atletas e a política do PSG não têm nada de excepcional. A própria Federação Francesa de Futebol (FFF, na sigla em francês) adota desde 2013 um sistema semelhante, chamada de Carta dos Azuis.

“Trata-se de um procedimento que começou há algum tempo e que permite que o clube tenha alguma forma de punir seus contratados em caso de mal comportamento e atrasos em série”, afirmou.

Segundo o agente, essa prática foi estabelecida porque o estatuto dos atletas profissionais barrava que parte dos salários fixo fosse confiscada em caso de mau comportamento.

Salário de Neymar

Além do bônus, os documentos do Football Leaks permitiram saber mais sobre a remuneração de Neymar, o mais bem pago do clube. Seu salário será incrementado, por exemplo, por R$ 8,4 milhões caso ele esteja entre os três melhores jogadores do mundo na Bola de Ouro. Neymar classificou as revelações como “fake news”, contrariando as informações do próprio Paris Saint-Germain.

Desde que os documentos do Football Leaks foram divulgados, o PSG vem sendo atingido em cheio. As primeiras revelações foram sobre as relações entre seus dirigentes e os da Uefa e da Fifa.

Ainda nessa semana, outra investigação mostrou que funcionários incluíam critérios raciais na seleção de jovens para as categorias de base. O clube negou envolvimento e se disse surpreso pela informação. Já a ministra do Esporte da França anunciou a abertura de uma investigação sobre o caso.

