Atleta amazonense luta pelo cinturão dos meio-médios do MMA, no México

Manaus - Apoiado pelo Manaus FC, Milson "Barão" Castro volta ao octógono neste sábado (10). Em solo mexicano, o amazonense, da academia Renovação Coari Team (RCT), vai em busca do seu segundo cinturão no Legacy MMA, evento mexicano que chega a sua nona edição e será realizado na cidade de Mérida, capital do estado de Yucatán, a partir das 21h (de Manaus). Seu adversário será o anfitrião Ruben Aldama.

Após faturar o título dos leves (até 70 quilos) do evento em junho deste ano, o lutador coariense busca agora o cinturão dos meio-médios (até 77 quilos). Milson reconhece que o combate será duro, principalmente por ser em uma categoria acima da sua, mas ele garante estar preparado e confiante na vitória.

| Foto: Divulgação

“Minha expectativa está muito boa, fiz um trabalho muito duro com a minha equipe. Não tenho nenhum receio por estar lutando na casa dele, pois já participei de outro evento aqui e para mim foi como lutar na minha cidade, em Coari. Depois que eu estiver lá dentro do octógono, só eu e ele, ninguém vai poder tirá-lo de lá com a vitória porque sou eu quem vou sair vitorioso”, declarou Barão.

Na última vez que esteve no México, o atleta participou da oitava edição do Legacy MMA. Na ocasião – sua estreia em solo internacional –, ele derrotou o anfitrião Daniel Ucan Avila e faturou o cinturão dos leves. Nesta noite, ele quer manter a boa fase (soma nove vitórias consecutivas) e adicionar mais um título à sua galeria.

| Foto: Divulgação

“Eu fiz o meu camp todo em Coari. Nós temos uma equipe muito forte lá. Creio que estou bem preparado e vamos à guerra para trazer mais essa vitória para o Brasil, para Coari e para a família RCT. O meu adversário é do kickboxing, e essa também é minha área na luta. Minha estratégia é trocar porrada e conseguir o nocaute”, concluiu o lutador coariense.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Guerreiras Amazonas Flag Football abrem seletivas neste sábado (10)

Corinthians consegue suspensão da penhora da taça do Mundial