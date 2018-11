Abrantes goleia o Batista Canaã e leva o título Estadual Sub-13

Manaus - Com duelos de tirar o fôlego, a Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, recebeu neste domingo (11), as finais Estaduais de Futsal Masculino das categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-20. Ao longo das competições, cerca de 700 atletas participaram nas três categorias.

Na primeira final da tarde, o tricampeão Batista Canaã enfrentou o Abrantes/Efa em um jogo bastante disputado. Fazendo jus aos três títulos, o Canaã comandou o primeiro tempo da partida, abrindo vantagem de três gols sobre o adversário. No segundo tempo, o Abrantes correu atrás do prejuízo e, quase ao fim do segundo período, conseguiu empatar no placar, reacendendo a esperança de conquistar a vitória.

O jogo foi para a prorrogação e o Abrantes não contou conversa e garantiu mais quatro gols em cima do Canaã, fechando o placar em 7 a 3 e, de virada, garantindo o título da competição na categoria Sub-13.

Para o vice-presidente da Federação Amazonense de Futsal (Fafs), Marcelo Galvão, as disputas foram muito acirradas e os atletas mostraram um show de habilidades a cada partida.

“A base é o futuro do nosso futsal amazonense, portanto, nada mais justo do que valorizar esses atletas em formação. Nesta competição, muitos bons jogadores foram revelados, como o Paulinho, do Sub-15, o “Muralha”, goleiro do Santos e, principalmente, o Ruan Melo, que é um jogador diferenciado e mostrou isso fazendo dois gols na partida em que sua equipe disputou a final, garantindo ainda a artilharia do campeonato, com nove gols", afirmou.

Para o técnico da campeã na categoria Sub-13, Renato Abrantes, a equipe precisou reverter o placar, mas jogou bem e conseguiu cumprir com o objetivo.

“Para esta competição, tivemos uma preparação intensa durante seis meses, duas vezes na semana. Apesar desse treinamento concentrado, os trabalhos com o grupo já são feitos há bastante tempo. Nossa equipe tem bastante dificuldade de entrar “ligada” no jogo, por conta disso, sofremos gols que não deveríamos, mas graças a Deus os meninos se esforçaram, conseguiram se concentrar e correram atrás da vitória”, destacou.

Quem também faturou o mais alto lugar do pódio, e pela primeira vez, foi a equipe Sul América E.C./Guerreirinhos, pela categoria Sub-15, em um jogo emocionante, que contou com um placar de 9 a 3 sobre o Lion FC. Já o Tuna Luso levou a melhor sobre o Atlético Bahia Clube (ABC), ganhando a disputa por 6 a 3, e garantindo o primeiro lugar na categoria Sub-20.

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Com Coutinho e Marcelo machucados, Tite convoca Alex e Renato

Atleta amazonense luta pelo cinturão dos meio-médios do MMA, no México