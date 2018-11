'Bike na Selva' é opção de turismo de aventura para amantes do esporte

Manaus - Uma competição de bicicleta que é realizada em uma comunidade no Tarumã, na Zona Oeste da capital tem conquistado amantes do turismo de aventura. O evento "bike na selva" acontece em Manaus e além de provocar o bem-estar e a superação de limites, movimenta a economia e o turismo local em um local paradisíaco.

O ciclista Carlos Andrade explicou que gosta de participar da competição em meio a selva e que costuma gastar cerca de R$ 5 mil para comprar uma bicicleta boa, resistente e capaz de aguentar a pratica esportiva dentro das trilhas em meio a floresta amazônica.

"Quem é praticante do ciclismo por meio a trilhas tem que saber que vai gastar bastante, o maior gasto vai ser na bicicleta, tem que ser uma das melhores, que resista as adversidades das trilhas. Quem é novato tem que pensar também no custo da manutenção e no valor das inscrições de cada evento", disse Andrade.

Curioso, Kleber Gouveia procurou o esporte depois de receber a indicação de um amigo que já participava do evento e sempre convidava ele. O atleta que pratica Jiu-jitsu resolver dar uma chance para o amigo e se apaixonou pela competição que ainda movimenta a economia local, entretanto pensa em parar por conta dos valores que gasta para participar de cada competição.

| Foto: Divulgação / Fabrício Gomes

"Eu chego a gastar cerca de R$ 600 por competição fora a manutenção da bicicleta que depende do que vai ser preciso mudar. Aceitei o convite do amigo e fiquei apaixonado pela competição, na última edição fiquei em segundo lugar na categoria novato, mas penso em parar ainda neste ano por conta dos valores que são muito altos e nem sempre tenho o recurso financeiro", explicou Kleber.

Ciclistas vencem obstáculos | Foto: Divulgação / Fabrício Gomes

O atleta ainda convidou outro amigo, Fabrício Gomes, que viu na prática de fotografar eventos esportivos um meio para se sustentar financeiramente, entretanto o fotógrafo também está pegando o gosto pelo esporte e pretende em breve começar a pedalar pela selva dentro da capital Amazonense.

"Tenho ido fazer fotos a convite do Kleber, mas a adrenalina e a emoção é tão grande que estou pensando em até começar a participar da competição. É uma nova oportunidade para ficar saudável", ressaltou Fabrício.

O fotógrafo ainda explicou que para chegar até a comunidade onde aconteceu a competição é necessário pegar um barco grande para levar os equipamentos e os competidores e em seguida andar por uma trilha de aproximadamente 5 km, um treinamento para que está com a bike a todo vapor.

Grupo chega a utilizar embarcações para chegar até os locas da competição | Foto: Divulgação / Fabrício Gomes

Cuidado

O educador físico, Marcelo Belota, esclarece, entretanto que não é só chegar e ir pedalando, antes que qualquer atividade física, o profissional explica que é necessário a procura de um médico para fazer a avaliação física de quem pretende realizar alguma prática de exercícios.

"Sempre que uma pessoa vai praticar alguma atividade física é preciso procurar orientação médica. Em casos de trilhas em meio a mata é necessário tomar um cuidado ainda maior, checar a água para ficar sempre bem hidratado, levar algumas barras de cereais para comer durante o trajeto se faz necessário", explicou Belota.

Trilhas passam por comunidades do Estado | Foto: Divulgação / Fabrício Gomes

Michel ainda acrescentou que qualquer esporte deve ser praticado com bastante atenção. "As pessoas podem se machucar sério caso não se aqueçam corretamente, ou prestem atenção naquilo que estão se propondo a fazer", finalizou o educador físico.

