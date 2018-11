Estrela do Norte encaminha classificação às semifinais da Série Ouro

Manaus - Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futsal Adulto Masculino – Série Ouro 2018 -, o Estrela do Norte goleou o Grêmio Alvorada por 9 a 1 na noite desta segunda-feira, 12 de novembro, na Vila Olímpica de Manaus.

O Grêmio Alvorada abriu a contagem com André Luís aos 11 minutos do primeiro tempo. O Gigante da Zona Leste de Manaus, entretanto, teve a paciência necessária para fazer a bola girar a alcançar a maior goleada na atual edição da Série Ouro.

Em noite para lá de inspirada, Ozemar Júnior foi o nome da partida ao marcar quatro belos gols. Kelvin, Ariel, Pedrinho, Hendryo e Neto Pitillo completaram o show do grupo comandado pelos professores Breno Freitas e Sonny Ferreira.

O placar elástico foi facilitado pelo nervosismo do adversário, que teve dois jogadores expulsos durante a partida. O primeiro a pegar vermelho foi o experiente Frito, após empurrar Ariel. O outro foi o também veterano Jorginho, expulso por causa de um chute em Carioca num lance à beira da quadra.

Independentemente da questão disciplinar, o artilheiro Ozemar elogiou a atuação de sua equipe que se recuperou de uma derrota por 3 a 0 para o Unidos do Alvorada na rodada anterior. Com o resultado, o Estrela do Norte chegou a 10 pontos e se manteve no G-4 na tabela de classificação em cinco rodadas disputadas.

“A gente veio de uma derrota para o Unidos do Alvorada, mas graças a Deus hoje a gente foi feliz. Começamos perdendo, mas a equipe teve a cabeça no lugar, virou o placar e fez esse placar elástico. Estamos a um passo da classificação para as semifinais e, se Deus quiser, na próxima partida vamos conseguir esse objetivo”, comentou o camisa 90.

O Estrela do Norte ainda tem mais dois compromissos nessa primeira fase: CAEC/UFAM e Atlético Bahia Clube (ABC).

Forma de disputa

De acordo com a Federação Amazonense de Futsal (FAFs), oito clubes disputam a competição: Abílio Nery, Grêmio Alvorada, Amazonas FC, Estrela do Norte, CAEC/UFAM, Tuna Luso, Unidos do Alvorada e ABC. O regulamento é simples: todos jogam contra todos em turno único, avançando os quatro melhores para as semifinais. O campeão será o representante do Amazonas na Taça Brasil 2019.

Campanha:

Estrela do Norte 3x0 Amazonas FC – 3 pontos

Estrela do Norte 2x2 Abílio Nery – 1 ponto

Estrela do Norte 2x0 Tuna Luso – 3 pontos

Estrela do Norte 0x3 Unidos do Alvorada – 0 ponto

Estrela do Norte 9x1 Grêmio Alvorada – 3 pontos

Total: 10 pontos em cinco rodadas

