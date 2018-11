Libertadores Feminino: Meninas do Santos já estão em Manaus

Manaus - As meninas da Vila que chegaram em Manaus, no último domingo (11), já realizaram trabalho intenso na academia do 3B, no bairro Aparecida, no Centro da cidade. Na tarde desta terça-feira (13), as atletas devem fazer o primeiro treino no campo, que fica completo com a chegada da atacante Ketlen.

Na tarde de segunda-feira (12), a zagueira Tayla, que estava com a Seleção Brasileira na França, se juntou ao time.

O Santos está no Grupo B da Libertadores e estreia na próxima terça-feira (20), contra o Colo-Colo, do Chile, às 18h, no estádio da Colina, Zona Oeste de Manaus.

*Com informações da assessoria

