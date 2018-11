Andressinha, Camilinha e Raquel chegam para reforçar o Iranduba

Manaus- Na tarde da última segunda-feira (12), as jogadoras Andressinha, Camilinha e Raquel. chegaram para dar um reforço ao time Iranduba na Copa Libertadores Feminino. As três estavam com a Seleção Brasileira, que fez um amistoso no último sábado (10) contra a França.

As jogadoras fizeram a primeira atividade com o time na manhã desta terça-feira (13), no CT Barbosa Filho, Zona Leste de Manaus.

Raquel é ex-Ferroviária e Corinthians/Audax e esteve em Manaus quando veio defender a Locomotiva de Araraquara no Campeonato Brasileiro, marcando gol no empate de 2 a 2.

A meia Andressinha defendeu o Iranduba em 2017 e disputou o Campeonato Amazonense, conquistando o hepta com a equipe.

O Hulk da Amazônia estreia na Libertadores no domingo (18) às 20h30, na Arena da Amazônia., contra o Flor de Pátria, da Venezuela.

