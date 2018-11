James Rodríguez sofre ruptura de ligamento no joelho esquerdo

O problema físico do colombiano acontece em meio a crescentes informações de descontentamento, pela pouca utilização pelo técnico da equipe | Foto: Divulgação





O meia colombiano James Rodríguez sofreu uma ruptura nos ligamentos externos do joelho esquerdo, conforme divulgou nesta quarta-feira o Bayern de Munique, após o jogador ficar fora do treino comandado pelo croata Niko Kovac.

A lesão, conforme as informações iniciais, foi sofrida durante treino realizado ontem, no centro de treinamento da equipe bávara. O chefe do departamento médico do Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, foi o responsável por fazer o diagnóstico.

James terá que ficar com o joelho imobilizado por dez dias, para, em seguida, iniciar a segunda parte do processo de reabilitação. O tempo estimado de afastamento dos gramados não foi divulgado.

O problema físico do colombiano acontece em meio a crescentes informações de descontentamento, pela pouca utilização pelo técnico da equipe. No clássico com o Borussia Dortmund, pelo Campeonato Alemão, disputado no último sábado, o jogador ficou 90 minutos no banco.