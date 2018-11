Corinthians perde e pressão do rebaixamento aumenta

São Paulo (SP) - O Corinthians fez mais uma apresentação para ser esquecida, perdeu para o time misto do Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (14), no Mineirão, e continua ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Só não segurou o chute de David. Douglas e Danilo Avelar bateram cabeça e a bola sobrou para Fred, que serviu o atacante cruzeirense para sacramentar a vitória.

O tropeço mantém o time alvinegro sem conseguir vencer fora de casa sob o comando de Jair Ventura - agora são cinco derrotas e dois empates longe de seus domínios. Com isso, o Corinthians continua provisoriamente na 13ª colocação, com 40 pontos, a três da degola.

A posição na tabela continuou a mesma do início da rodada porque os principais concorrentes na luta contra a queda tropeçaram.

