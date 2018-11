Felipe Melo diz ter marcado um dos gols mais bonitos de sua carreira

São Paulo - O jogador conhecido pelo poder de marcação desta vez foi autor do lance mais belo da partida. O volante Felipe Melo comemorou o gol marcado na quarta-feira (14) na vitória do Palmeiras, por 3 a 0, sobre o Fluminense, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Na opinião dele, o chute certeiro no ângulo foi um dos gols mais bonitos da sua carreira. Felipe Melo começou o jogo no banco de reservas e entrou só no segundo tempo. Aos 37 minutos da etapa final, logo depois de entrar em campo, o jogador bateu de primeira, com a bola ainda no ar, e marcou o segundo gol.

"A forma que foi o chute, pegar uma bola no alto, é sempre complicado. Tem outros gols bonitos também. Tem um gol que eu fiz na Juventus contra a Atalanta", descreveu, em entrevista ao canal Premiere. Além do volante, o colombiano Borja e o zagueiro Luan marcaram na vitória.

O líder do Campeonato Brasileiro abriu oito pontos de vantagem para o segundo colocado, Inter, e dez para o terceiro, o Flamengo - ambos atuam nesta quinta-feira (16). O placar favorável no Allianz Parque só se consolidou nos minutos finais.

Felipe Melo anotou aos 37 e Luan aos 44 do segundo tempo para transformarem a vitória em um resultado mais confortável. "A importância do meu gol diz muito. No segundo tempo, o Fluminense saiu mais para o jogo", pressionou.

"O meu gol ajudou a termos tranquilidade na partida", afirmou Felipe Melo. No próximo domingo, o time alviverde tem como compromisso o lanterna Paraná. O jogo será no Estádio do Café, em Londrina.

Leia mais

James Rodríguez sofre ruptura de ligamento no joelho esquerdo

Ponte bate Coritiba, chega ao G4 pela 1ª vez na Série B