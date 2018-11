Equipes que disputarão a Libertadores desembarcam em Manaus

O último dia de chegada será a sexta-feira (16) | Foto: MAURO NETO/SEJEL

Manaus - A Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 começa no domingo (18) e 11 equipes já começaram a desembarcar em Manaus desde o dia 11 de novembro, para a tão esperada competição.

Na quarta-feira (14), às 15h15, chegaram os times Unión Española (Equador), Flor de Pátria (Venezuela) e Atlético Huila (Colômbia). Na quinta-feira (15), está agendado o desembarque da equipe peruana JC Sport Girls, às 23h50 (voo LA 3746), juntamente do Deportivo Ita (Bolívia).

O último dia de chegada será a sexta-feira (16), onde os times que completam a competição irão chegar em horários alternados. UAI Urquiza (Argentina), aterrissa às 2h (voo LA 4691), seguido de Cerro Porteño (Paraguai) e Colo-Colo (Chile), que desembarcam juntos, às 2h10 (voo LA 3668). Grêmio Audax – SP, atual campeão brasileiro da modalidade, chega às 22h05 (voo LA 4728), bem como o restante da delegação do Deportivo Ita (Bolívia), e o último a estar em solo manauara é a equipe uruguaia Peñarol, às 23h10.

As equipes ficarão hospedadas nos hotéis Holiday INN Manaus, Da Vinci Hotel & Conventions, Sleep INN Manaus e Blue Tree Premium Manaus. Nesta primeira fase da competição haverá rodada dupla e o Grupo C, composto pelo time da casa, Iranduba, além de UAI Urquiza (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) e Flor de Pátria (Venezuela), é quem fará as partidas de abertura na Arena da Amazônia, palco dos duelos realizados ao longo de toda a competição.

O evento, que terá como palco a Arena da Amazônia, é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). A primeira a marcar presença em solo manauara foi a equipe do Santos – SP, que já deu início aos treinamentos.



Decisão

As semifinais acontecem no dia 29 de novembro, com partidas entre os primeiros colocados dos grupos A e C, às 18h, seguida da disputa entre o primeiro lugar do grupo B e o segundo melhor colocado geral dos três grupos. Os vencedores irão disputar, no dia 2 de dezembro, às 20h30, o título de campeão da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018.

Ingressos

A partir desta quarta-feira (14), às 20h (horário local), as entradas para a competição poderão ser adquiridas, de forma online, pelo link https://fanpass.com.br. Já nesta sexta-feira (16) até o encerramento da competição, no dia 02 de dezembro, começam as vendas físicas dos ingressos. Confira os pontos de venda.

Pontos de venda:

1. Bilheteria Amadeu Teixeira – Rua Lóris Cordovil, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa);

2. Estádio Ismael Benigno (da Colina): Rua Presidente Dutra, 183, bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa);

3. Estádio Municipal Carlos Zamith - Alameda Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa).

