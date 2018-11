Libertadores Feminina 2018 terá venda de ingressos em pontos físicos

Manaus - Começa nesta sexta (16) a venda de ingressos em pontos físicos para a Conmenbol Libertadores Feminina Brasil 2018, que inicia no domingo (18), na Arena da Amazônia. Os jogos são de rodada dupla e os ingressos são válidos para as duas partidas do dia. A liberação da venda pela internet iniciou na quarta-feira (14). Os ingressos estarão disponíveis até às 19 horas (hora local) do dia 2 de dezembro, dependendo da disponibilidade.

Quem deseja comprar em ponto físico basta comparecer em uma das três bilheterias:

Bilheteria do Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus; bilheteria do Estádio da Colina, localizada na rua Presidente Dutra, 193, bairro São Raimundo, zona Oeste da capital amazonense; e bilheteria do Estádio Municipal Carlos Zamith, localizada na alameda Cosme Ferreira, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da cidade, funcionarão de segunda a domingo, das 10h às 18h.

As formas de pagamento em ambas bilheterias são dinheiro, cartões de débito (Visa Electron e Maestro) e cartões de crédito (Mastercard e Visa).

Para adquirir os ingressos pela internet basta acessar o site Fanpass , onde são aceitos somente cartões de crédito (Visa, Mastercard, Dinners, American Express, Hipercard, Aura, Brasilcard).

Os portões para os jogos serão abertos duas horas antes das partidas, ou seja, às 16 horas (hora local).

Tabela de jogos

Todos os jogos iniciam às 18h, na Arena da Amazônia | Foto: Reprodução

A competição

O evento, que terá como palco a Arena da Amazônia, é organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel). Os confrontos ocorrem entre os dias 18 de dezembro e 2 de novembro, sempre com início às 18h (hora local).

*Com informações da assessoria

