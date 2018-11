‘Sereias’ encantam no aniversário de 8 anos da Escola do Santos no AM

As meninas do Peixe estão na capital amazonense para participar da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino 2018 | Foto: Divulgação

Manaus - A presença das “Sereias da Vila” foi o ponto alto da programação que celebrou os oito anos de aniversário da Escola de Futebol Oficial do Santos FC em Manaus, ocorrida nesta quinta-feira (15), na Arena APCEF Amazonas, no Parque 10, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

As meninas do Peixe estão na capital amazonense para participar da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino 2018, que começa no próximo domingo, 18, com rodada dupla na Arena da Amazônia, em Manaus.

As atletas interagiram com os alunos da escola e também com os familiares presentes na Arena APCEF. O time da Baixada Santista estreia na competição na próxima terça-feira, 20, contra o Colo Colo (Chile).

No grupo que visitou a sede da franquia manauara, a técnica Emily Lima, ex-Seleção Brasileira, a lateral direita Maurine, também atleta do time canarinho e bicampeã da competição continental, foram as mais requisitadas pelos presentes na festa.

As atletas interagiram com os alunos da escola e também com os familiares presentes na Arena APCEF | Foto: Divulgação

Fábrica de talentos

De acordo com o coordenador David Filho, além de revelar vários atletas para o futebol brasileiro, a escola investe na formação cidadã dos alunos. Os últimos talentos exportados são Gabriel “Lepo Lepo” (Sub-11 do Santos), Raimar (Paraná Clube e Seleção Brasileira Sub-17) e Gabriel “Argentino” (Atlético Paranaense).

“Hoje estamos completando oito anos de existência, de muito trabalho, muita dedicação, sempre como muito amor e profissionalismo. Temos muita coisa a comemorar, e o mais importante é a formação dos atletas e dar oportunidade para os nossos atletas aqui do Amazonas”, destacou David, citando as jóias reveladas para o cenário nacional.

No grupo que visitou a sede da franquia manauara, estiveram Emily Lima (ex-Seleção Brasileira) e Maurine ambém atleta do time canarinho e bicampeã da competição continental | Foto: Divulgação

Seja um Menino da Vila

A Escola Oficial do Santos em Manaus atende atletas de 4 a 15 anos, com turmas aos sábados (Baby Foot) e durante a semana com aulas de manhã e de tarde. A primeira aula é grátis, depois é só fazer a matrícula e se tornar um “Menino da Vila” do Amazonas. A escola também tem aulas de futsal, tudo dentro da estrutura da Arena APCEF Amazonas. Informações e reservas pelo telefone (92) 98223-6633.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manauense embarca hoje para disputar o Campeonato Paulista Sub-13

Escola do Santos Manaus abre nova turma e há treinamento para goleiros