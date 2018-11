Diego Souza é dúvida no São Paulo para a partida contra Cruzeiro

O técnico André Jardine ainda não sabe se poderá contar com o retorno de Diego Souza no São Paulo para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador está se recuperando de uma entorse no joelho direito e aproveitou o treinamento desta sexta-feira para fazer um trabalho específico na perna. Contra o Grêmio, na última quinta, o atleta não foi relacionado.

De qualquer forma, André Jardine garante que mantém as esperanças de ter seu jogador em breve. "Vamos ver e reavaliar. O que aconteceu com o Diego Souza não foi nada sério, e eu conto muito com ele", explicou o treinador, após o empate por 1 a 1 contra o time gaúcho no estádio do Morumbi, na capital paulista, que manteve o São Paulo atrás do Grêmio na tabela de classificação do Brasileirão.

Escalação

Caso não tenha condições de estar em campo neste domingo contra o Cruzeiro, a tendência é que André Jardine mantenha a escalação da última partida com: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Tréllez e Everton. O treinador gostou do desempenho do time, apesar de não ter conquistado a vitória.

Além de Diego Souza, André Jardine também aposta na recuperação do meia Nenê, mas, neste caso, uma recuperação técnica. "Eu entendo que ele é uma referência dentro do grupo, um dos melhores jogadores do campeonato. Obviamente que nenhum jogador gosta de sair, mas ele ainda é importantíssimo e vai, com toda certeza, nos ajudar nesse final de ano e até o final do contrato dele", avisou.

Com o empate na última quinta-feira (15), o São Paulo se manteve na quinta colocação com 59 pontos. Tem a mesma pontuação do Grêmio, mas perde no primeiro critério de desempate que é o número de vitórias (16 a 15). O time busca o quarto lugar para conquistar uma vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

