Brasil leva a melhor e ganha do Uruguai após gol de pênalti de Neymar

O gol que garantiu a vitória do Brasil foi da cobrança de pênalti de Neymar | Foto: Reprodução/ Facebook

O duelo entre Brasil e Uruguai, nesta sexta-feira (16), em Londres, foi marcado por muita disputa de bola e diversos cartões amarelos distribuídos. A seleção canarinho levou a melhor após Neymar fazer um gol de pênalti.

O camisa 10 brilhou durante toda a partida ao desempenhar bem a parte ofensiva e sem quedas desnecessárias, apesar de ter sido o alvo favorito das faltas uruguaias. Além do gol de pênalti, aos 30 minutos do segundo tempo, Neymar cobrou, logo nos primeiros 15 minutos de partida, uma falta perigosa, além de ter um gol anulado pela arbitragem, também no primeiro tempo.

Apesar do domínio verde amarelo no primeiro tempo, Luis Suárez e Cavani criaram oportunidades perigosas para a seleção do Uruguai, mas foram repelidos pela defesa do goleiro Alison.

No segundo tempo, o Uruguai pressionou bastante os jogadores brasileiros, o que acabou rendendo um pênalti de Suárez em cima do lateral direto Daniel. A decisão da partida veio na cobrança deste pênalti, realizado com jeitinho e tranquilidade por Neymar.

Ficha Técnica

Brasil - Alisson; Danilo, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Walace, Arthur e Renato Augusto (Allan); Douglas Costa (Richarlison), Roberto Firmino e Neymar.

Técnico: Tite.

Uruguai - Campaña; Mathias Suárez (Lemos), Méndez, Cáceres e Laxalt; Vecino (Valverde), Torreira, Bentancur e Pereiro (Jonathan Rodríguez); Luis Suárez e Cavani.

Técnico: Oscar Tabárez.

