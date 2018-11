Iranduba estreia na Libertadores Feminina neste domingo em Manaus

TREINO IRANDUBA - MARCIO MELO | Foto: MARCIO MELO

Manaus - Pela primeira vez, a principal competição de futebol feminina da América do Sul irá acontecer em solo manauara. A partir desde domingo (18), a Arena da Amazônia será a casa da Copa Libertadores da América Feminina. Representante do Estado no campeonato, o Iranduba fará sua estreia às 20h30 contra as venezuelanos do Flor de Patria. O duelo será válido pelo Grupo C, que ainda terá mais cedo, às 18h, a partida entre Urquiza (ARG) e o Cerro Porteño (PAR).



Reforçada com selecionadas como as meias Andressinha e Camilinha, e a atacante Raquel, a equipe amazonense entra na competição como uma das favoritas para avançar para a fase final da Libertadores, por isso, estrear com o pé direito é fundamental para os planos do time comandado pelo técnico Igor Cearense.

Principal estrela do novo Hulk da Amazônia, Camilinha afastou a desculpa da falta de entrosamento como um problema para a estreia e frisou já conhecer boa parte das companheiras de outas oportunidades.

“Primeiro, demoramos um pouco para chegar por causa do nosso calendário. Estávamos em um compromisso com a Seleção Brasileiro, mas acredito que não será um problema para a gente até porque, eu, pelo menos, já joguei um bom tempo com a Djennifer (Djeni), com a Gabi Ceará e com várias até o ano passado. Já conheço bastante. O mundo do futebol é pequeno e acabamos nos conhecendo. Acho que o entrosamento não será um problema e estamos tendo uma semana muito bom. Assimilamos muito rápido a proposta e acredito que vamos fazer uma boa Libertadores”, disse a meia que ainda afirmou ser necessário focar todas as atenções para o duelo contra o time venezuelano, apensar dele ser o mais fácil da primeira fase.



“Sou muito de focar no jogo de agora. Para mim, ele é o mais importante. Não gosto de pensar no segundo ou no terceiro, afinal, se você nem estreou e nem venceu a primeira partida, você não pode pensar no futuro. Com certeza, é bom começar ganhando para deixar a pressão para as outras equipes”, concluiu.

Ingressos



Os ingressos para a competição já estão à venda e podem ser adquiridos na Bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, localizada na Rua Loris Cordovil, Flores; no Estádio Ismael Benigno, a Colina, no São Raimundo; e no Estádio Carlos Zamith, Coroado.

As bilheterias funcionam de segunda à domingo das 10h até às 18h. O pagamento pode ser feito no dinheiro, cartão de crédito ou débito.