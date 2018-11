Judocas de Pauini participam de campeonato no Acre

Pauini - A equipe de Judô do município de Pauiní, a 923 quilômetros de Manaus, participa no dia 25 de novembro, do XXI Campeonato de Judô do Acre, no Centro de Iniciação ao Esporte de Rio Branco.

Dentre os atletas que representarão o município, está Eric Johnatan Lima Carneiro, de apenas 7 anos, atual campeão da competição em sua categoria. Para o sensei Marco Antônio Araújo, “Eric e outros judocas da sua equipe têm grande potencial para saírem vencedores este ano. ”

A equipe conta com o apoio do professor Delfino Júnior, presidente da Federação de Judô do Estado do Acre, para participar da competição.

Eric Carneiro é um dos judocas que representarão Pauini em competição no Acre | Foto: Divulgação

Projeto



Cerca de 60 alunos praticam Judô no município de Pauini no Centro Esperança, entidade educacional mantida pela Igreja Católica no município. As aulas são dirigidas pelos mestres Marco Antônio Araújo e Alexander Galan.

Competição municipal

Em março de 2019 ocorre em Pauini o primeiro Campeonato Municipal de Judô. O medalhista olímpico, Carlos Honorato, prata em Sidney, no ano de 2000, é uma das atrações da competição.

*Colaborou

Leia mais

Amazonas soma 10 medalhas nos Jogos Escolares da Juventude 2018

Aldyr Schle, o criador da camisa canarinho, morre em Pelotas (RS)