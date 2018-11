Vídeo: piloto alemã de 17 anos fratura a coluna na corrida de F3

A piloto fraturou a coluna e deve ser submetida a uma cirurgia de reparação | Foto: Reprodução





Cinco pessoas ficaram feridas neste domingo (18) durante um grave acidente ocorrido no Grande Prêmio de Macau de Fórmula 3. O carro da piloto alemã de 17 anos - Sophia Floersh –se chocou com outro concorrente e literalmente levantou voo contra uma das barreiras da prova.

Segundo a organização, além de Sophia, o acidente provocou ferimentos em dois pilotos, dois fotógrafos e um fiscal da corrida.



A organização informou, ainda, que todos os envolvidos foram transportados conscientes para o hospital onde já recebem cuidados médicos.



Sophia Floersh, é natural da Alemanha e fazia a sua estreia no Grande Prêmio de Macau. A piloto fraturou a coluna e deve ser submetida a uma cirurgia de reparação ainda neste domingo (18).

A atleta alemã usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso e agradecer a preocupação do público com sua saúde.

"Só queria que soubessem que estou bem, mas vou ser submetida a uma cirurgia amanhã de manhã. Queria agradecer à Federação internacional de automobilismo, HWA AG e Mercedes-AMG Petronas Motorsport que têm cuidado de mim. Obrigada a todos pelas mensagens de apoio. Dou novidades brevemente", escreveu no Twitter.

A atleta usou o twitter para se pronunciar | Foto: Divulgação





Fatalidade

No ano passado, a competição ficou marcada pela morte do piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), de 31 anos, na sequência de um acidente, ocorrido em meio a prova de motos, que não registava fatalidades desde 2012.

O Grande Prêmio de Macau inclui três corridas de carros - as taças do mundo de Fórmula 3, GT e de carros de turismo (WTCR), bem como a 52 ª edição do Grande Prêmio de motos, além da taça de carros de turismo de Macau e a taça da Grande Baía.

Assista ao vídeo do momento em que acontece o acidente:

Segundo a organização, além de Sophia, o acidente provocou ferimentos em dois pilotos, dois fotógrafos e um fiscal da corrida. | Autor: Reprodução

Leia mais:

Dois graves acidentes marcam a manhã no trânsito de Manaus

Homem fica ferido após carro bater em árvore