Iranduba vence e Urquiza empata na 1º noite da Libertadores, em Manaus

Manaus - A Copa Libertadores feminina de futebol iniciou na noite do último domingo (18) na Arena da Amazônia, Zona Centro-Oeste, com o confronto dos times do Grupo C. Os saldos da noite resultaram no empate da equipe argentina Uai Urquiza com a paraguaia Cerro Porteño, com 1 a 1, e na vitória do Iranduba em cima da Flor de Patria, no segundo jogo, com 2 a 1.

Os times do Grupo C se enfrentarão novamente na quarta-feira (21). Cada equipe jogará três vezes durante a copa e os clubes que chegarem à final neste ano disputarão cinco jogos em 15 dias.

A competição é organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), está em sua décima 10ª edição e é um dos torneios mais prestigiados do mundo. Manaus foi a cidade escolhida em 2018 para sediar o evento.

Na história do campeonato feminino equipes brasileiras sempre estiveram em destaque por suas vitórias homéricas. Santos (2009), o tricampeão São José (2011, 2013 e 2014), Ferroviária (2015), Colo-Colo (2012), Sportivo Limpeño (2016) e Audax atual campeão classificado em Assunção, no Paraguai.

O Grupo A está composto pelas equipes Audax, Union Española (Equador), Peñarol (Uruguai) e Hulia (Colômbia). Do Grupo B, fazem parte o Santos, Colo-Colo (Chile), Deportivo ITA (Bolívia) e Sport Girls (Peru). A grande final acontecerá no dia 02 de dezembro.

Confira a tabela completa da Libertadores Feminino | Foto: Reprodução

Com informações da assessoria*

