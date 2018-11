Jogadores veem Flamengo ainda vivo e projetam tropeço do Palmeiras

A vitória de domingo sobre o Sport, por 1 a 0, aliada ao empate do Palmeiras com o lanterna e rebaixado Paraná, por 1 a 1, mantiveram viva a esperança de título brasileiro no Flamengo. A distância para o líder é de cinco pontos, a apenas três rodadas para o fim do campeonato, mas no time carioca os ânimos foram renovados após a rodada.

"Sabemos que não depende da gente. Deixamos isso escapar, mas não vamos deixar de acreditar. Temos que fazer a nossa parte e, se o Palmeiras tropeçar, encostar mais um pouco", declarou o volante Willian Arão, herói do triunfo de domingo ao marcar o gol flamenguista.

Arão não escondeu a torcida por novos tropeços do Palmeiras. Nas últimas rodadas, o time paulista terá pela frente América-MG (casa), Vasco (fora) e Vitória (casa), enquanto o Flamengo tem tarefas teoricamente mais difíceis: Grêmio (casa), Cruzeiro (fora) e Atlético-PR (casa).

"A gente nunca deixou de sonhar. Enquanto houver chance, vamos lutar, batalhar para ganhar todas as partidas. Se eles (Palmeiras) tropeçarem, a gente vai se sagrar campeão", garantiu o volante.

Outro que mostrou ânimo na luta pelo título foi o meia Éverton Ribeiro, que saiu do banco no duelo com o Sport. "É reta final, temos que demonstrar o melhor, independente que quem estará em campo. Vamos fazer nossa parte para cada vez mais ir diminuindo a diferença", comentou.