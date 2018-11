Jungle Classic Jiu-Jítsu acontece nesta sexta-feira em Manaus

Manaus - 28 lutadores participam da segunda edição do Jungle Classic Jiu-Jítsu – O Despertar dos Grandes Guerreiros, nesta sexta-feira (23), a partir das 19h, no Jevian Festas e Eventos, localizado na Rua Rio Javari, n° 788, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus.

Convocado na primeira edição, Arlisson Melo acabou ficando de fora do combate, por conta de um compromisso internacional. Dessa vez, ele volta a fazer parte do card e irá enfrentar Anderson Benchimol, em um dos combates mais aguardados da noite.

“Era para eu ter lutado na primeira edição, mas tive compromissos fora do Brasil. Estou muito feliz em participar do evento, pois a última vez que lutei em Manaus foi no ano 2000 e é sempre bom poder voltar a competir perto dos meus pais, amigos e alunos”, declarou.

Famoso por revelar campeões mundiais na modalidade, o líder da equipe Carioca Team, Ângelo Carioca, entra no card para enfrentar Josafá Junior.

“É uma grande honra lutar com o Josafá, inclusive, ele é meu amigo pessoal, mas lá dentro do tatame a coisa muda de figura. Venho treinando arduamente para esta luta, superando minhas dores e lesões. Estou ansioso para participar deste grande evento”, revelou Ângelo Carioca.

Nesta edição, Hélio Rezende se prepara para enfrentar Waldenes Massulo. “Vou fazer de tudo para vencer a luta. Estou treinando duro a parte técnica de jiu-jítsu, fazendo a preparação física com os coachs, Jorge Cruz e Fernando Ayres. Então, tenho tudo para proporcionar ao público um grande espetáculo e conquistar a vitória”, revelou.

No que depender de Massulo, no entanto, Rezende não terá chance de sair com a mão levantada. O faixa preta da equipe Monteiro está com fome de vitória, e garantiu que vai ser superior ao seu oponente.

| Foto: Divulgação

“Eu sei que este combate está sendo muito esperado pelo público, será uma luta bem dinâmica. Intensifiquei meus treinos, já que recebi o convite faltando 20 dias para o evento. Estou bem preparado e confiante na vitória. Quando chegar na hora, é fazer o que sei e tudo dará certo”, explicou.

Ingressos

Os bilhetes ao preço de R$ 100 (Cadeira Vip) e R$ 1.000 (Mesa com oito lugares), podem ser adquiridos na sede da FAJJPRO, localizada na Rua C - 10 , nº 1.490, bairro Japiim 2, zona Sul de Manaus, ou no Fast Temaki, localizado na Avenida Mário Ypiranga, nº 1.300, Parque Dez de Novembro. Maiores informações pelo telefone (92) 988234840.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Brasil encara Camarões em sua última partida do ano

Libertadores feminina no Amazonas marca volta de jogos para o Brasil