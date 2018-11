Iranduba encara Cerro Porteño em busca da segunda vitória nesta quarta

Para o técnico Iranduba, Igor Cearense, o duelo contra o Cerro Porteño promete ser equilibrado, principalmente pela qualidade das jogadoras da equipe paraguaia | Foto: Márcio Melo

Manaus - Após estrear com o pé direito na Copa Libertadores Feminina, o Iranduba volta a campo nesta quarta-feira (21), às 20h30, para encarar o Cerro Porteño-PAR. Uma nova vitória do Hulk da Amazônia, em duelo que será disputado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, deixa o representante amazonense muito próximo da semifinal da competição continental.



Embalado com a vitória por 2 a 1 sobre o Flor de Patria-VEN no primeiro dia de jogos da Libertadores, no último domingo (18), o time amazonense superou a tensão da estreia e agora vai a campo em busca de mostrar evolução e buscar mais três pontos fundamentais na luta pela classificação à semifinal, já que apenas os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam.

Para o técnico Iranduba, Igor Cearense, o duelo contra o Cerro Porteño promete ser equilibrado, principalmente pela qualidade das jogadoras da equipe paraguaia.

“É uma equipe que joga muito forte no contra-ataque. Assistimos o jogo delas. É uma equipe que tem duas atacantes de muita velocidade, que sabe definir, a gente já estudou bastante, com certeza eles devem ter nos estudado também. Como falei, nosso elenco é muito forte, não tem só 11 atletas, e sim 20, que podem ter crescimento dentro dessa competição. Ainda vamos fazer grandes jogos”, avaliou o comandante alviverde.

O time paraguaio, por sua vez, entra em campo pressionado após empatar na primeira rodada por 1 a 1 com o Urquiza. Um novo tropeço pode complicar de vez as pretensões do Cerro Porteño em avançar na competição.

No primeiro jogo da noite, às 18h, Urquiza e Flor de Patria também duelam na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Dependendo do resultado desta partida, o Iranduba pode entrar em campo precisando de uma vitória para garantir sua classificação antecipada ao mata-mata.

Ingressos

Com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena da Amazônia e dos estádios Ismael Benigno - a Colina - e Carlos Zamith, das 10h às 18h. A forma de pagamento poderá ser feita nos cartões de débito ou crédito e dinheiro.

Em dia de jogos, a bilheteria da arena funcionará até às 21h.

