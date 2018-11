Coari é o mais novo campeão amazonense de Handebol Adulto Masculino

Coari continuava mantendo a vantagem sobre o adversário | Foto: Divulgação

Manaus - O Campeonato Amazonense de Handebol Adulto Masculino, série prata 2018, tem o mais novo campeão. A equipe de Coari venceu com um placar de 31 a 29, a equipe Associação Atlética Amazonense. O campeonato foi realizado no Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro da chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

A equipe 3A saiu na frente nos primeiros dois gols. O time de Coari conseguiu empatar e virar a partida a seu favor. Com mais movimentação e ataques eficaz, a equipe do interior fechou o primeiro tempo com 10 gols à frente da equipe adversária, com placar de 16 a 6.

Coari continuava mantendo a vantagem sobre o adversário. O 3A conseguiu crescer no jogo e passou a diminuir a diferença, o que levou a torcida ao delírio, com gritos de “Eu acredito”. Aos 26 minutos, o 3A estava empolgado com a partida, mas ainda lhe faltavam três gols para o empate. Mesmo com todo o crescimento da equipe da capital, os coarienses venceram a partida por 31 a 29, levando o título da 2ª edição da Série Prata do Estadual.

Os times de Coari Handebol e 3A sobem para disputar a principal categoria da modalidade, que é a Série Ouro. Com 14 equipes inscritas na competição, tanto o 3A quanto o Coari, chegaram invictas à final.

Para o presidente da Liga de Handebol Amazonense (LIHAM), Auricélio Andrade, o crescimento da modalidade no Estado é muito grande e a Liga tem esse objetivo de incentivar a prática do esporte, a partir dos campeonatos. “Nós estamos desenvolvendo um trabalho desde o ano passado, que visa a progressão tanto dos novos adeptos, como dos já praticantes do handebol. Queremos incentivar esta prática, e os campeonatos como a Séria Prata e Ouro, servem de grande motivação para que isso aconteça. As duas equipes estão de parabéns. O título cairia bem para qualquer uma, pois fizeram uma campanha excelente e quem ganha mesmo é o handebol que cresce e deixa esse ginásio lotado, o que é muito bonito de se ver”, destacou Auricélio.

Determinação

Para a técnica do elenco, Elcy Cordovil, que já faz um marco na história do campeonato, sendo a primeira mulher a vencer uma competição como treinadora, a vitória foi fruto de um trabalho longo e cansativo, mas deu resultado.

“Foi um trabalho demorado e bem desgastante, mas hoje, não só eu, como toda a comissão e os atletas, só temos a agradecer esse empenho conjunto. Foi um título suado, fruto de muito esforço, determinação e não há palavras para descrever o nosso sentimento, neste momento”, disse ela, ressaltando que em 2018, o time precisará melhorar em alguns pontos. “Em 2019, nós estaremos na elite do handebol amazonense, que é a série Ouro, então deveremos melhorar a questão do psicológico dos nossos atletas e principalmente a parte física”, concluiu.

Destaque

Com felicidade para dar e vender, o meia João Carlos, da equipe Coari Handebol, foi um dos grandes nomes do evento, e conseguiu arrematar três títulos, entre eles o de melhor jogador da partida, o de melhor atleta da competição e o de campeão estadual na Série Prata.

“Nós, que somos do Interior, sempre temos dificuldades para chegar até a capital, entretanto conseguimos montar um time com grandes jogadores e foi realmente uma vitória esse resultado, levando em consideração tudo o que passamos. No jogo, nos precipitamos um pouco e deixamos o 3A gostar da partida, isso fez eles marcarem alguns gols, mas fomos superiores no primeiro tempo e isso foi essencial para nosso título. Estamos muito felizes”, afirmou.

