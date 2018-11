Vídeo: Hulk da Amazônia se prepara para jogo na libertadores

Às vésperas do jogo contra o Serro Portenho, o treino foi mais leve e foi preparado uma espécie de aquecimento para a partida de amanhã | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O "Hulk da Amazônia" se prepara para mais uma partida da Copa Libertadores da América. O próximo confronto é o Serro Portenho do Paraguai. As meninas do Iranduba estão confiantes para garantir a vaga na semifinal.

Às vésperas do jogo contra o Serro Portenho, o treino foi mais leve e com uma espécie de preparamento para a partida de amanhã. Se o Iranduba vencer o time adversário vai garantir a vaga para a semifinal.

Mesmo considerando o time paraguaio difícil, a expectativa da vitória é grande. Na estreia da libertadores o Iranduba ganhou os três pontos contra as venezuelanas no placar de e 2x1, consagrando-se como líder do grupo.

O outro jogo está marcado para o próximo sábado (25), também na Arena da Amazônia, às 18h contra o Orquiza da Argentina. A meta agora é garantir vaga na semifinal.

