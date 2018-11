Flamengo vence Grêmio e segue na cola do líder

| Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Rio, de Janeiro (RJ) - O Flamengo continuou vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro na noite de ontem (21) ao derrotar o Grêmio pelo placar de 2 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, mantendo a diferença de cinco pontos para o líder Palmeiras, que goleou o América-MG por 4 a 0.



Empurrado por sua torcida, o time carioca sofreu na etapa final, ao levar pressão dos visitantes, mas chegou ao alívio ao anotar o segundo gol. Uribe abriu o placar para os cariocas e Diego fechou a conta. Ambos os tentos foram marcados na etapa final da partida.



Com o resultado, o Flamengo engatou a terceira vitória consecutiva e foi para 69 pontos, contra 74 do Palmeiras, faltando agora duas rodadas para o fim do campeonato nacional. O Grêmio, por sua vez, pode perder a quarta posição na rodada, já que soma os mesmos 62 pontos do São Paulo, que enfrentará o Vasco nesta quinta (22).

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no domingo (25), às 15h (horário de Manaus), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia e horário, o Grêmio visita o Vitória no Barradão, em Salvador (BA).