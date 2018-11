Copa Libertadores Feminina em Manaus tem locais de jogos alterados

Manaus- Os jogos da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 foram alterados pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (22). As partidas marcadas para ocorrer no domingo (25) e na segunda (26), na Arena da Amazônia deverão ser realizadas no campo do SESI – Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus, mas mantendo os dias e horários iniciais, de 18h e 20h30.

A Libertadores, que é organizada pela Conmebol e pela CBF e terá a participação de 12 equipes de 10 países.

De acordo com o supervisor de competições de futebol feminino da CBF e representante do Comitê Organizador Local (COL), Romeu Castro, a mudança veio para preservar o gramado da Arena da Amazônia.

“O intuito da alteração de local dos jogos é apenas o de preservar o gramado da Arena da Amazônia, uma vez que estão chegando as chuvas com um pouco mais de intensidade e isso prejudica o espaço. Queremos que o gramado esteja em perfeitas condições para os jogos decisivos nas partidas finais e semifinais, e essa pausa na utilização do gramado da Arena irá ajudar bastante no alcance deste objetivo”, explicou.

No domingo (25), a rodada dupla será entre as equipes Peñarol (Uruguai) e Audax – SP, às 18h, e Unión Española (Equador) e Atlético Huila (Colômbia), às 20h30. Já na segunda-feira (26), a rodada será entre os times Deportivo Ita (Bolívia) e Colo Colo (Chile), às 18h30, e Santos – SP e Sport Girls (Peru), às 20h30.

Pontos de Vendas

Serão três locais físicos para a compra de ingressos, além da plataforma online, através do link https://fanpass.com.br. Com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), os bilhetes podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:

1. BILHETERIA ARENA DA AMAZÔNIA – PORTÃO D – Rua Flaviano Limongi, bairro Flores. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa); Em dias de jogos, esta bilheteria estenderá a venda de ingressos até às 21h.

2. ESTÁDIO DA COLINA: Rua Presidente Dutra, 183, bairro São Raimundo. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa);

3. MANAURA SHOPPING - Avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Piso Açaí, ao lado da Caixa Econômica. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 22h. Forma de pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa). Apenas nesta sexta-feira (22/11), o horário de atendimento será das 10h às 00h.

