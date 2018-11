Copa Libertadores Feminina ganha Stand em Shopping de Manaus

Manaus - Os ingressos para a Copa Libertadores Feminina 2018 começaram a ser vendidos nesta quinta-feira (22) em Stand montado no Shopping Manauara, localizado Avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

O Stand fica no piso Açai do shopping ao lado da Caixa Econômica e funciona de segunda à domingo, das 10h às 22h. O ponto de vendas é uma parceria entre o Manauara e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

O Manauara é um dos pontos turísticos preferidos das atletas estrangeiras e de outros estados brasileiros que estão hospedadas em Manaus para a competição.

De acordo com organizadores do evento a ideia de montar o stand no shopping é dar mais conforto ao público que se interessam pela Libertadores.

A venda de ingressos também está sendo feita pelo site da Fan Pess (https://fanpass.com.br) e custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O pagamento poderá ser feito por Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa).

*Com informações da assessoria

