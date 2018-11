Audax-SP e Peñarol-URU se recuperam e vencem partidas

Manaus - Um dia da caça, outro do caçador. Assim podemos definir a situação das equipes do grupo A da Copa Libertadores feminino. A competição continental que acontece em Manaus teve mais um capítulo escrito na noite dessa quinta-feira (22) na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

Derrotados na rodada de abertura, Audax-SP e Peñarol-URU se recuperaram, venceram suas partidas e embolaram a tabela de classificação.

No primeiro jogo da noite, as representantes do Brasil ganharam do Huila-COL com gol solitário de Camila no primeiro minuto do duelo. No confronto que fechou a rodada, as uruguaias anotaram os primeiros três pontos graças aos gols de Lorena Grana e Maura Casal diante do Unión Espanhola-EQU.

Como todas as equipes do grupo A estão com três pontos, a liderança ainda segue com o Huila, que tem saldo positivo de dois gols. Em segundo, aparece o Audax, com zero de saldo. Em terceiro, o Peñarol, por ter marcado mais tentos que o Unión – dois contra um.

Após estrear sendo surpreendido pelo Unión Espanhola, o Audax não tomou conhecimento do Huila e abriu o marcador logo no primeiro minuto do duelo. Aproveitando bate-rebate dentro da área, a zagueira Camila completou de esquerda para o fundo das redes da arqueira Solera.

A decisão do classificado da chave ficou para domingo (25) | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

A vantagem deu tranquilidade para a equipe paulistana que passou a trocar passes e administrar o tempo. Assim, a partida ficou monótona e sem oportunidades de gols. Somente aos 26 minutos, o jogo ganhou em emoção. Em nova jogada pela esquerda, a bola achou Camila dentro da pequena área, porém, mesmo livre da marcação e sem ninguém a sua frente, a defensora concluiu para fora, perdendo um gol incrível.

Na marca dos 39 minutos, Victoria colocou Kerolin cara a cara com a goleira adversária, mas a camisa 11 do Audax finalizou em cima da meta colombiana.

O segundo tempo da partida começou e o duelo não modificou. O time brasileiro não conseguia transformar o domínio em oportunidades de gols. Aos oito minutos, a lateral-direita do Audax quase fez um golaço da meia-lua. A camisa 2 dominou no peito e finalizou de primeira. A bola foi na direção do ângulo esquerdo, mas Solera conseguiu colocar para escanteio.

Repetindo os mesmos erros da estreia quando cansou de desperdiçar chances claras de gols, o Audax jogou fora outra oportunidade aos 25 minutos com Kerolin. A camisa 11 recebeu de Laura, mas finalizou fraco, facilitando a defesa da goleira do Huila.

Aos 40 minutos, a goleira Viviane quis dar emoção, desnecessária, a partida. Ao tentar interceptar um lançamento da equipe colombiana, a camisa 1 errou o chutão, dando a bola nos pés de Toledo, que conseguiu concluir para fora, desperdiçando a melhor chance do Huila na partida.

Rodada cheia

Dando continuidade à competição, nesta sexta-feira (22), as equipes do grupo B entram em campo para fechar a segunda rodada da fase de grupos. Às 18h, o Colo Colo-CHI tentará se recuperar da goleada sofrida para as Sereias da Vila por 4 a 1 diante das meninas do Sport Girls-PER. Logo depois, às 20h30, será a vez do Santos buscar sua classificação antecipada diante do Deportivo Ita-BOL, que também perdeu na estreia da competição continental.

