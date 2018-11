Atletas do AM de Luta Olímpica são destaque nos Jogos Escolares, no RN

A luta olímpica segue com os individuais na categoria Juvenil (15 a 17 anos). | Foto: Divulgação

A delegação amazonense, nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), continuou com brilho e potencial, nesta quinta-feira (22). A Luta Olímpica já garantiu mais de cinco medalhas, das seis categorias que participou. Sendo três ouros e dois bronzes na divisão de 12 a 14 anos.

As medalhas de ouro foram conquistadas pelos atletas, Eduardo Trovão (até 72kg), Flávia Nunes (até 40kg) e Jailson Silva (até 47 kg). Os dois bronzes foram alcançados pelas atletas Victória Dantas (até 52kg) e Rosa Monalisa (até 62kg).

Eduardo Trovão um dos vencedores da medalha de ouro, disse que os treinos diários não foram em vão. “Eu me sinto muito alegre e orgulhoso por ter conquistado essa medalha de ouro. Percebi que não foi desperdício eu treinar todos os dias e me dedicar ao esporte que amo, pois hoje surtiu efeito. Fica claro que a gente colhe aquilo que planta, então eu plantei dedicação, muito treino e consegui a vitória, o ouro. Estou feliz por isso”, afirmou.

Rosa Monalisa, de apenas 13 anos, estuda na Escola Estadual Tereza Lemos, que fica localizada no município de Atalaia do Norte (em uma distância de 1.136 quilômetros de Manaus), fala da felicidade de ganhar a medalha em seu primeiro competição. Atleta do projeto Bom de Luta, ela ainda participará das disputas coletivas e espera se superar.

“O meu sentimento é de felicidade. Eu pratico luta olímpica há apenas um ano e esse é meu primeiro JEJ. Infelizmente perdi uma luta, mas consegui garantir um bronze para o Amazonas. No sábado (24/11) vou dar o meu melhor para ajudar a nossa equipe, e se for possível, ganhar mais uma medalha para o Estado na competição”, diz Rose.

Os Jogos Escolares da Juventude que está sendo realizado em Natal (RN), seguem até este domingo (25/11). A delegação do Amazonas ainda espera resultados nas modalidades de judô e handebol.

Continuidade na competição

A luta olímpica segue com os individuais na categoria Juvenil (15 a 17 anos), com duelos nesta sexta-feira (23), além dos confrontos de sábado (24) e domingo (25), onde haverá disputas por equipe. Conforme o técnico da modalidade, Waldeci Silva, o grupo está muito bem na competição e as chances de medalhas neste segundo dia são grandes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Copa Libertadores Feminina em Manaus tem locais de jogos alterados

Coari é o mais novo campeão amazonense de Handebol Adulto Masculino