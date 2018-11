Vendas de bilhetes para a Libertadores adere ao Ingresso Solidário

Manaus - A Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 já começou e as partidas estão ficando cada vez mais emocionantes. Para garantir seu passaporte, o torcedor ganhou nesta quinta-feira (22/11) mais um ponto de venda, localizado no piso Açaí do Manauara Shopping localizado na avenida Humberto Calderaro, zona centro-sul de Manaus. Além disso, nesta sexta-feira (23/11), o público poderá garantir seu passaporte pela “Black Friday Solidária”, que consiste na troca de um alimento não perecível por um ingresso da competição.

A Libertadores, que é organizada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conta com o apoio do ex- candidato ao Governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e terá a participação de 12 equipes de 10 países.

De acordo com o supervisor de competições de futebol feminino da CBF e representante do Comitê Organizador Local (COL), Romeu Castro, tudo está sendo feito para que o torcedor possa ter várias opções para adquirir seu ingresso. “O Manauara é um local bem centralizado e oferece bastante comodidade ao torcedor, então este ponto de venda é mais um dentre os demais, para que a compra de ingressos possa ser feita. Vale destacar ainda que a “Black Friday” é um dia conhecido mundialmente por conta dos descontos oferecidos e decidimos aliá-lo ao cunho solidário, até porque é uma causa nobre e visa ajudar o próximo, então a troca solidária poderá ser feita exclusivamente neste ponto”, afirmou.

Parceria

Os torcedores que possuírem o cartão do SESI – Clube do Trabalhador, terão direito a um par de ingressos para assistir à Copa Libertadores de Futebol Feminino. As trocas somente poderão ser efetuadas de segunda à domingo, das 10h às 18h, na bilheteria da Arena da Amazônia – Portão D, localizada na Rua Flaviano Limongi, bairro Flores. Em dias de jogos, as trocas poderão ser efetuadas até às 21h.

Pontos de Vendas

A partir de agora, serão três locais físicos para a compra de ingressos, além da plataforma online, através do link https://fanpass.com.br. Com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), os bilhetes podem ser adquiridos nos seguintes pontos de venda:

1. BILHETERIA ARENA DA AMAZÔNIA – PORTÃO D – Rua Flaviano Limongi, bairro Flores. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa); Em dias de jogos, esta bilheteria estenderá a venda de ingressos até às 21h.

2. ESTÁDIO DA COLINA: Rua Presidente Dutra, 183, bairro São Raimundo. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 18h. Forma de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa);

3. MANAUARA SHOPPING - Avenida Humberto Calderaro, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Piso Açaí, ao lado da Caixa Econômica. Horário de Funcionamento: De segunda à domingo, das 10h às 22h. Forma de pagamento: Dinheiro, Cartões de Débito (Visa Electron e Maestro) e Cartões de Crédito (Mastercard e Visa). Apenas nesta sexta-feira (23/11), o horário de atendimento será das 10h às 00h.

