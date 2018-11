Meia maratona do Sesc reúne corredores neste final de semana

Manaus- Visando incentivar o esporte no Amazonas, o Sesc realizará neste sábado (24), a partir das 16h, a Meia Maratona Sesc de Revezamento, na unidade Balneário, situada na Avenida Constantinopla, 288, bairro Alvorada.

O projeto possui provas de 21 km, sendo revezamento em dupla, quarteto, individual, caminhada, além da categoria PDC (Pessoa com Deficiência). Com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas com diferentes níveis de dificuldades e maior abrangência.

A inclusão do revezamento, com distâncias alternativas, favorece a participação de iniciantes e pessoas com baixo nível de aptidão física, que poderão começar uma atividade de forma gradual, em percursos menores conforme o progresso individual, além de incentivar o trabalho em equipe.

A Meia Maratona será disputada em circuito fechado com distâncias predeterminadas de 6,097 km para o primeiro homem/mulher (corredor de cada equipe) e 5 km para os demais corredores. As equipes de duplas percorrerão duas voltas no circuito e a prova contará com uma única zona de transição, onde serão determinados e sinalizados os postos de troca das equipes.

Para a categoria infantil, será adotada as seguintes distâncias:

2 a 4 anos – 40 metros;

5 a 6 anos – 60 metros;

7 a 8 anos – 80 metros;

9 a 10 anos – 100 metros;

11 a 12 anos – 200 metros;

13 a 14 anos – 500 metros.

