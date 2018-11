Colo Colo goleia o Sport Girls por 5 a 0 na Arena da Amazônia

Manaus - Na noite desta sexta-feira (23), Colo Colo, do Chile, e Sport Girls, do Peru, mediram forças pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores Feminina. Na Arena Amazônia, em Manaus, as chilenas conquistaram uma vitória imponente por 5 a 0 somando os primeiro pontos na competição continental.

Em busca da primeira vitória no torneio, o Colo-Colo foi para cima do Sport Girls. Com o domínio absoluto do jogo, time chileno abriu o placar aos 22 minutos. Torres chutou de fora da área sem chances para a goleira.

Dois minutos depois veio o segundo. De cabeça, Rosario Balmaceda ampliou a vantagem. Já aos 32 minutos foi a vez de Rangel Quintero colocar mais uma bola na rede para o Cacique. Após bola alçada na área, a camisa 5 pegou de primeira para fazer o terceiro. Ainda na primeira etapa, Yessenia Huenteo anotou mais um paras chilenas, aos 44 minutos: 4 a 0.

Na volta do intervalo, o Colo-Colo continuou pressionando no ataque. Logo aos nove minutos, em jogada bem trabalhada, Torres recebeu na pequena área para fazer o segundo dela na partida e o quinto do Cacique. Com uma ampla vantagem no placar, a equipe chilena controlou bem o confronto até os minutos finais para sair de campo com a primeira vitória no torneio.

Com o resultado, o time chileno soma agora os mesmo três pontos de Sport Girls e Santos. No entanto, as brasileiras entram em campo ainda nesta sexta-feira diante Deportivo Ita-BOL, a partir das 22h30 (de Brasília).

