Santos goleia Deportivo Ita e assume liderança do grupo B da Copa

Manaus - O Santos venceu mais uma pela Libertadores Feminina 2018! Na noite desta sexta-feira (23), o Alvinegro derrotou o Deportivo Ita-BOL por 6 a 0 pela segunda rodada do Grupo B. Na Arena Amazônia o time paulista impôs o ritmo do jogo do início ao fim da partida e se manteve com 100% de aproveitamento na competição.

Juliete, Alanna, Maria, Brena (x2) e Camila marcaram os gols da goleada santista. Com o triunfo, as Sereias assumiram a liderança isolada do grupo, com seis pontos conquistados.

O jogo

O primeiro tempo do duelo entre brasileiras e bolivianas teve domínio absoluto do time santista. O controle da posse de bola pelo Alvinegro aconteceu desde o início da partida surtindo efeito aos 16 minutos. Juliete recebeu passe em profundidade, invadiu a área e com muita categoria tirou da goleira para fazer o primeiro do Santos: 1 a 0.

Cinco minutos depois, após boa trama da equipe paulista, a camisa 3 apareceu de novo, mas dessa vez serviu a companheira Alanna, que dentro da pequena área escorou para o gol. Já nos acréscimos veio o terceiro do Peixe. Maria recebeu pela direita e encobriu a goleira Aguilar ampliando a vantagem santista na Arena Amazônia: 3 a 0.

Atrás no placar, o Deportivo Ita voltou do intervalo tentando pressionar no ataque. Aos sete minutos, Zamorano ficou de frente para o gol e finalizou cruzado para grande defesa da arqueira Nicole. Aos poucos o Santos voltou a ter o controle da partida.

Na marca dos 24, Maria arrancou pela direita e cruzou na medida para Brena mandar para o fundo das redes. Dois minutos depois, a jogada se repetiu e mais uma vez a camisa 5 do time paulista só empurrou para o gol: 5 a 0. Aos 40 minutos, Camila anotou o sexto do Alvinegro dando números finais ao confronto.

As equipes voltam a campo na próxima segunda-feira (26) para a última e decisiva rodada da fase de grupos.

*Com informações da CBF

