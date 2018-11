Jogadoras do Iranduba falam da expectativa para jogo deste sábado

Manaus - Em partida emocionante contra o Cerro Porteño (Paraguai), o Iranduba conseguiu arrastar o empate em 2 a 2, na noite da última quarta-feira (21) e vai enfrentar o Uai Urquiza (da Argentina) neste sábado (24) na Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 que será realizada a partir das 18h na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Tanto o Iranduba quanto o Urquiza precisam de vitória neste jogo para ganhar classificação na semifinal.

Segundo a artilheira do Hulk do Amazonas, Andressinha, o fato dos dois times estarem precisando dessa vitória torna a partida mais árdua. "O primeiro jogo foi difícil, o segundo também, a gente sabe que o terceiro vai ser mais complicado ainda por valer vaga para nós e para a outra equipe também. Então eu acho que é super natural as outras equipes dificultarem ao máximo para a gente", disse.

Sobre o resultado da partida de quarta-feira (21) a camisa 10 do Iranduba, disse que apesar de não terem ganhado, o empate foi bom para o clube nessa próxima etapa.

"No último jogo claro que queríamos ter saído vitoriosas mas eu acho que pelas circunstancias o empate foi um bom negócio porque com isso a gente não depende de ninguém para classificar se nós estivéssemos perdido íamos depender de outras equipes", avaliou.

Confiante na partida a capitã do time, Djeni, acredita na classificação. "Minha expectativa para esse jogo é vitória com certeza, a gente não pode pensar em outra coisa. Nós queremos classificação, vaga na semifinal, então esse é o nosso intuito. Lógico que é um competição tiro curto tem que pensar em cada partida não adianta pensar em semifinal e não passar de fase. Então é jogo por jogo que a gente vem se preparando", revelou a camisa 8.

De acordo com Andressinha o time já está acertando nos treinos alguns pontos que precisam ser melhorados.

Libertadores

A Copa Libertadores feminina de futebol de 2018 iniciou na noite do último domingo (18) na Arena da Amazonia, está em sua décima 10ª edição e é um dos torneios mais prestigiados do mundo organizado pela CONMEBOL.

A competição já passou por países como Colombia, Paraguai e Uruguai mas foi predominantemente sediada no Brasil por seis edições contando com a atual em Manaus que marca a volta da copa para as terras brasileiras.

A competição terá duração de duas semanas com 12 times jogando e divididos em três categorias são elas: Grupo A – Audax, Union Española (Equador), Peñarol (Uruguai) e Hulia (Colômbia); Grupo B – Santos, Colo-Colo (Chile), Deportivo ITA (Bolívia) e Sport Girls (Peru); Grupo C – Iranduba, Urquiza (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai) e Flor de Patria (Venezuela).

