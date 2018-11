Iranduba empata com UAI Urquiza e garante vaga na semifinal

O time do Iranduba empatou com o UAI Urquiza em partida decisiva pela copa Libertadores feminina | Foto: Divulgação

Manaus -O time do Iranduba empatou com o UAI Urquiza em partida decisiva pela copa Libertadores feminina, realizada na Arena da Amazonia, zona Centro-Sul de Manaus, na noite deste sábado (24). O jogo mais esperado da competição até o momento trouxe o recorde de público ao torneio, aproximadamente 3,5mil pessoas.



Logo ao primeiro minuto do segundo tempo a camisa 11 do time argentino, Larroquete, marcou o gol e fez suas adversárias suarem a camisa para reverter o placar.

No fim de um jogo de fortes emoções a atacante, Raquel, marcou em um pênalti o gol que gerou empate e garantiu ao Iranduba permanência na competição.

O Iranduba segue em primeiro lugar no grupo C e já está na semifinal graças a derrota do Cerro Porteño na disputa seguinte.

O jogo mais esperado da competição até o momento trouxe o recorde de público ao torneio, aproximadamente 3,5mil pessoas. | Foto: Divulgação

Em coletiva de imprensa, Raquel, comentou sobre o desempenho da equipe. "Eu acho que a gente deu o nosso máximo, não desistimos até o final. Nós encontramos uma equipe muito forte na marcação", disse.



Para o técnico do Iranduba, Igor Cearense, a ansiedade atrapalhou as jogadoras de seu clube. "Eu acredito que algo que tem nos atrapalhado, a gente tem conversado bastante, é essa ansiedade de definir a jogada muito rápido. A gente trabalha muito a parte tática rodando bastante a bola de um lado para o outro", avaliou.

Leia mais:

Copa Libertadores feminina em Manaus tem locais de jogos alterados

Iranduba e Cerro Porteno terminam jogo em 2 a 2 na Arena da Amazônia

Santos goleia Ita e assume liderança do grupo B da Copa

Hulk da Amazônia se prepara para jogo da Libertadores