Jogos da Libertadores de domingo e segunda no Clube do Trabalhador

Copa Libertadores Feminina realizada em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus -As partidas da Copa Libertadores de Futebol Feminino 2018 programadas para este domingo (25/11) e segunda-feira (26/11) serão realizadas no campo do SESI – Clube do Trabalhador, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona leste de Manaus, a partir das 18h.



A competição iniciou na noite do último domingo (18) e todos os jogos seriam realizados na Arena da Amazônia, mas por decisão da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quatro partidas foram transferidas de local.

Segundo o supervisor de competições de futebol feminino da CBF e representante do Comitê Organizador Local (COL), Romeu Castro, a decisão de trocar de estádio visa manter saúde do gramado da Arena da Amazonia para a semifinal e final que acontecem na quinta-feira (29) e domingo (2) respectivamente.

"A transferência de duas rodadas para o estádio do SESI, foi uma solicitação dos delegados e gestores da Conmebol visando preservar o gramado da Arena da Amazônia para as fases decisivas da competição que são a semifinal e final. A intenção, até pelo aumento de interesse na competição, é que nós tenhamos públicos maiores inclusive de outros países, então, é óbvio que a preocupação para que se tenha um gramado em perfeitas condições, tem justificativa", explicou.

De acordo com Romeu, o jogo de ontem (24) só não foi transferido também para o SESI por deliberação do Conselho de Segurança de Manaus que preferiu mudar o local apenas das partidas dos grupos A e B .

O supervisor da CBF afirmou que está muito satisfeito com a repercussão do torneio em Manaus. "Uma grande participação dos fãs do futebol feminino e uma competição que vem sendo marcada por gols bonitos além de muito emprenho das jogadoras. Eu estou plenamente satisfeito e tenho certeza que até o final da competição muita coisa boa ainda vai rolar para deixar o torcedor feliz e até com saudades", finalizou.

Leia mais:

Iranduba empata com Uai Urquiza e garante vaga na Semifinal

Copa Libertadores Feminina tem locais de jogos alterados