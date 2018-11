Atlético Huila vence Unión Española e se classifica para semifinal

Manaus - O time colombiano Atlético Huila goleou a equipe do Union Española pela Copa Libertadores Feminina e conseguiu se classificar para a semifinal da competição. O placar terminou em 3x1 em partida realizada no campo do SESI, localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

O primeiro tempo do jogo foi bastante equilibrado, com boas chances no contra ataque das chilenas e alguns chutes de fora da área pelas colombianas.

Stabile abriu o placar da equipe do Huila | Foto: Divulgação/Ascom

Aos 7 minutos do segundo tempo a jogadora Stabile abriu o placar da equipe do Huila. Aos 15 minutos o Unión Española conseguiu o empate na partida.

A jogadora Rincón, que havia entrado no segundo tempo, desempatou para o Huila. No final da partida, após cobrança de escanteio, Oliveros marcou o terceiro gol e garantiu a classificação do time.

Com este resultado, o Audax depende do Colo-Colo para garantir sua vaga na semifinal que acontecerá na quinta-feira (29) na Arena da, Amazonia, enquanto o Atlético Huila encara o Iranduba.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Flamengo ganha do Cruzeiro, mas vê Palmeiras ser campeão antecipado

Jogos da Libertadores de domingo e segunda no Clube do Trabalhador