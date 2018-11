Santos fecha 1ª fase da Libertadores no AM com 100% de aproveitamento

Manaus - Nesta segunda-feira (26), a fase de grupos da Copa Libertadores feminina teve sua última página escrita. No estádio Roberto Simonsen, o SESI, localizado no Coroado, Zona Leste de Manaus, Santos e Colo-Colo (CHI) garantiram presença na semifinal da competição continental após golearem Sport Girls (PER), 3 a 0, e Deportivo Ita (BOL), 4 a 2, respectivamente, em duelos válidos pela terceira rodada da chave B.



Agora, as equipes voltam a campo na quinta-feira (29). Às 18h, o Iranduba encara o Huila (COL) na primeira semi. Logo depois, às 20h30, Santos e Colo-Colo definem o segundo finalista da Libertadores.

Após duas vitórias por goleadas, 4 a 1 e 6 a 0, a técnica Emily Lima decidiu mandar para campo um Santos com time misto diante do Sport Girls. Apesar disso, as Sereias da Vila entraram em campo com a mesma pegada vista nas primeiras partidas da Libertadores. Por conta disso, não demorou para ficar claro que os presentes no Sesi seriam testemunhas de mais um massacre.

O placar foi aberto logo aos sete minutos. Aproveitando a ampla vantagem física, o Santos fez dos cruzamentos uma arma. Após escanteio cobrado por Brena, a zagueira Tayla completou de cabeça, acertando o canto esquerdo, não dando chance de defesa para a arqueira Córdoba.

Depois do gol, a blitz do time praiano seguiu forte, porém, o Sport Girls se segurou por contar com sua goleira em uma noite de gala. Em pelo menos cinco lances, a camisa um do time peruano salvou gols claros do Santos.

Porém, Córdoba não pode fazer nada aos sete minutos do segundo tempo, quando Alana completou de letra cruzamento vindo da esquerda de Monique.

Com o pleno domínio do jogo, a equipe de Emily Lima controlou a posse de bola e deu números finais ao placar aos 37 minutos.

De pênalti, Dani Silva marcou o terceiro gol do Santos.

O placar garantiu a melhor campanha da competição para o time brasileiro que, segundo o regulamento, tem o direito de encarar o melhor segundo colocado, que acabou sendo o Colo-Colo.

As equipes já se enfrentaram na Libertadores, logo na primeira rodada. O duelo terminou 4 a 1 para o alvinegro praiano. Novamente, as Sereias entram em campo como amplas favoritas no confronto.

