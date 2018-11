River x Boca: Arena da Amazônia é deixada à disposição para jogo final

Dário Benedetto e Lucas Pratos são destaques dessa final | Foto: Divulgação

Manaus - A Arena da Amazônia foi deixada à disposição para receber o segundo jogo da final da Libertadores entre River Plate e Boca Júniors que deve ocorre em dezembro. A informação foi confirmada por meio de nota da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer do Amazonas (Sejel) nesta terça-feira (27). A partida já foi adiada duas vezes.

Segundo a nota, a Arena da Amazônia foi deixada à disposição da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para receber partidas ou qualquer evento sul-americano realizado pela entidade. “Vale ressaltar que não há, até o momento, nenhuma confirmação sobre a final da Copa Libertadores da América de Futebol Masculino ser sediada em Manaus”, enfatizou a pasta.

A Arena da Amazônia tem capacidade para mais de 44 mil pessoas | Foto: Arquivo EMTEMPO

A Arena da Amazônia está sendo palco da Libertadores na modalidade feminina. O campo tem recebido todos os jogos da competição desde o dia 18 de novembro, com término marcado para o dia 2 de dezembro, próximo.

Mesmo assim, Manaus não está entre as cidades favoritas para sediar a partida. Além da capital amazonense, se colocaram à disposição da Conmebol para receber o jogo, cidades como Miami (EUA), Assunção (Paraguai) e Doha (Catar). A decisão do novo local da partida deve ser divulgada em breve pela entidade máxima do futebol sul-americano.

A partida deveria ter ocorrido no último sábado (24), mas acabou sendo adiada após torcedores do River apedrejarem o ônibus da delegação do Boca, na chegada ao estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires, deixando dois atletas do Boca feridos, incluindo o capitão e um dos jogadores mais importantes da equipe, Pablo Perez, com corte no olho.

O estádio já recebe jogos da Libertadores feminina | Foto: Márcio Melo

