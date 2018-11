Climão: Iranduba rebate críticas do Santos contra organização da Copa

Manaus - O clima fora dos gramados esquentou na Copa Libertadores feminina disputada exclusivamente em Manaus. Após a técnica do Santos desaprovar a decisão da Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) de transferir jogo da equipe, o diretor executivo do Iranduba rebateu as críticas e ainda alfinetou investidas dos rivais contra inscrição de Andressinha, “futebol se resolve dentro das quatro linhas, dentro de campo”.



A Conmebol transferiu no último fim de semana o jogo entre Santos e Sport Girls, que antes seria realizado na Arena da Amazônia, para o estádio Roberto Simonsen, mais conhecido como campo do Clube do Trabalhador Sesi. O Santos acabou ganhando a partida por 3 a 0 nesta segunda-feira (26) e garantindo a classificação para as semifinais, com 100% de aproveitamento.

A técnica do Santos, Emily Lima, criticou decisão da Conmebol | Foto: Marcely Gomes

Mas a técnica alvinegra, Emily Lima não aprovou a decisão da entidade sul-americana, alegando que a mesma não dá a devida importância para a competição, que o Santos dá. “É complicado aceitar importância que damos à Libertadores, e muitas vezes a Conmenbol não dá, colocando as meninas para jogar aqui”, criticou Emily, em entrevista para imprensa local.

Por meio de nota, o diretor executivo de futebol do Iranduba Esporte Clube, Lauro Tentardini, argumentou que os jogos estão sendo realizados na Arena da Amazônia, uma das mais lindas e confortáveis do Brasil e no Estádio do Sesi, que abrigou jogos da Copa do Brasil de Futebol Masculino.

Lauro Tentardini rebateu as declarações de Emily | Foto: Reprodução

A nota destaca ainda outros benefícios como campos de treinamento de Copa do Mundo, excelentes acomodações hoteleiras, refeições de qualidade, seguro médico com hospital de referência na Copa do Mundo de 2014 e jogos olímpicos de 2016, e transporte de excelentes condições.

“Lembramos, respeitosamente, que a Libertadores realizada em Santos, no ano de 2009, teve jogos realizados em estádios inferiores, como o Antoninho Fernandes, no Guarujá, que há mais de um ano está interditado por falta de laudos”, diz o texto do Iranduba.

Andressinha



Ainda por meio de pronunciamento, o Iranduba lamentou investidas em entidades esportivas por parte de clubes rivais na competição. “Também, lamentamos todas as manobras e recursos jurídicos para tentar impedir a atleta Andressinha de jogar a Copa Libertadores, pois acreditamos que futebol se resolve nas quatro linhas, dentro de campo”.

Andressinha se prepara para bater escanteio pelo Iranduba | Foto: Marcely Gomes

O empresário de Andressinha, Thiago Barreira já havia declarado para a imprensa que Santos e Flor de Pátria da Venezuela teriam feito investidas na CBF para impugnar a inscrição da atleta que estaria irregular. Porém, ambas não procederam e Barreira disparou "As pessoas que estão por trás disso não gosta de futebol feminino, porque a Andressinha é a melhor jogadora da competição, traz renda e prestígio".

A Copa Libertadores feminina chega à semifinal com os dois confrontos já definidos para a próxima quinta-feira (29), na Arena da Amazônia no horário local. Às 18h o Iranduba enfrenta o Huila da Colômbia, e logo mais às 20h30, o Santos encara o Colo-Colo do Chile. A grande final está marcada para acontecer dia 2 de dezembro.

