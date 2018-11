Escolinha Fla Manaus participa pela 1ª vez da Copa Fla Brasil 2018

Manaus - A Copa Fla Brasil 2018 conta pela primeira vez com um representante do Norte. A Fla Escolinha Manaus participará entre os dias 13 e 16 de dezembro da competição, que acontece no Rio de Janeiro.

Inaugurada em 2004, a Escolinha FLA Manaus, localizada no SESI –Clube do Trabalhador, no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus, vai disputar a Copa Brasil com cerca de 45 alunos nas categorias Sub11, Sub13, Sub15 e Sub17.

“Esse ano nossa delegação será composta por mais de 80 pessoas entre alunos professores e pais, mas já estamos nos organizando para crescer esse número em 2019. Vamos para o Rio de Janeiro em busca de bons resultados e para dar experiência à garotada. Jogar no Maracanã é o sonho de muitos desses meninos, mas também é uma oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que desenvolvemos na capital amazonense”, explica Jesiel Silva, responsável pela franquia.

A Escolinha FLA Manaus é uma das mais antigas do Brasil e conta com cerca de 200 alunos, dos 7 aos 17 anos. Nesses 14 anos, desde sua inauguração, a principal meta tem sido o desenvolvimento técnico, tático, social e lúdico dos alunos.

“Planejamento, organização e uma boa equipe de trabalho são alguns dos fatores do sucesso de nosso trabalho. Temos uma concorrência muito grande de outros clubes de futebol na capital, mas os pais sabem como funciona nosso método de treinos e ensinamentos e confiam no nosso projeto. No mês de setembro, realizamos uma peneira no SESI que foi um verdadeiro sucesso. Disputar a Copa FLA Brasil vai dar um gás para a Escolinha”, completa Silva.

Atualmente as 140 unidades da franquia das Escolas de Futebol do Flamengo estão presentes nas cinco regiões do país, distribuídas em 20 estados e no Distrito Federal, totalizando mais de 14 mil alunos, de ambos os sexos, entre quatro e 17 anos.

O evento é uma realização da Time Forte Marketing Esportivo, que há 18 anos é a responsável pelas Escolinhas de Futebol do Flamengo no Brasil. As inscrições para a Copa FLA Brasil terminam no próximo dia 3 de dezembro (segunda-feira) e são feitas somente no site .

Todos os participantes irão receber o Kit Copa FLA, medalha e certificado de participação. Os destaques da competição serão encaminhados para um período de testes nas categorias de base do C.R Flamengo.

