No AM, Iranduba e Santos tentam comprovar favoritismo na Libertadores

Time do Iranduba (AM) disputa a Libertadores Feminina em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Apenas 90 minutos separam quatro equipes da tão sonhada final da Copa Libertadores da América Feminina de Futebol. A competição mais importante do continente entra em sua fase decisiva nesta quinta-feira (29).

A partir das 18h, a Arena da Amazônia será palco dos confrontos válidos pela semifinal do torneio organizada pela Conmebol.

A primeira partida da noite será entre Iranduba e Atlético Huila (COL). Logo depois, às 20h30, será a vez do Santos encarar o Colo-Colo (CHI). Os vencedores vão decidir o título no próximo domingo (2), às 20h30. A decisão do terceiro lugar será no mesmo dia, porém, às 18h.

Se o futebol fosse definido apenas olhando os elencos das equipes, o Iranduba, represente do Amazonas na Libertadores, seria, com toda certeza, um dos favoritos à conquista da competição. Todavia, o time comandado pelo técnico Igor Cearense ainda não conseguiu se encaixar e vem deixando a desejar nas partidas realizadas na primeira fase. Classificado para a semifinal após terminar como líder do Grupo C, o Hulk da Amazônia, terá pela frente o Huila (COL), equipe que surpreendeu no Grupo A ao eliminar o Audax-SP, último campeão da competição.

Time do Iranduba (AM) disputa a Libertadores Feminina em Manaus | Foto: Divulgação

Diante das colombianas, o Iranduba terá uma verdadeira prova de fogo, pois precisará ajustar as falhas, principalmente, no miolo de zaga, para não ser surpreendido e desapontar a torcida que promete se fazer presente no principal estádio da capital amazonense.



Outra preocupação de Igor deve ser encontrar o posicionamento ideal para a principal contratação do time para a Libertadores, a meia Andressinha. Apesar de ter balançado as redes nas duas primeiras rodadas, a camisa 10 do Alviverde não tem se encontrado em campo. Em determinados momentos, acaba ocupando a mesma posição de outro destaque do time, a meia Djeni, capitã intocável do Iranduba.

Pelo o que foi visto na primeira fase, a torcida pode se preparar para fortes emoções, pois o Atlético Huila garantiu presença na semifinal adotando a velha tática de sair apenas nos contra-ataques. Sendo assim, podemos esperar um duelo de ataque contra defesa.

Vale lembrar que o time amazonense terminou a fase de grupos como o pior primeiro colocado, com menos pontos e gols marcados que até o Colo-Colo, equipe que terminou como segundo melhor da fase de classificação. Com cinco pontos em três jogos, o Hulk conseguiu a liderança de seu grupo, porque marcou dois gols a mais que o segundo colocado, o UAI Urquiza.

Massacre à vista

O outro duelo da semifinal será entre duas equipes que estiveram no Grupo B na primeira fase. Com 100% de aproveitamento e jogando o futebol mais atrativo de toda a competição, o Santos encara o Colo-Colo (CHI), adversário que já goleou na Libertadores por 4 a 1. A bola vai rolar a partir das 20h30, e será muito surpreendente se ao apito final as Sereias da Vila Belmiro não estiverem comemorando.

Sem saber o que é perder no campeonato, o time paulista deve mandar para a campo o que tem de melhor. A única dúvida está na volante Brena, que deixou o campo machucada na última segunda-feira (26). Caso não consiga atuar, quem deve entrar no lugar deve ser a camisa 10 Allana.

Vale ressaltar que o favoritismo do Santos não vem sendo um peso para a treinadora Emily Lima, que na última rodada colocou em campo um time misto. Mesmo assim, o padrão tático e qualidade nas jogadas pelas pontas foram mantidos.

Assim, podemos esperar mais um show do trio de ataque formado por Rosana, Patricia Sochor e Chú.