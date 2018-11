Final entre River e Boca deve ocorrer dia 9, no estádio do Real Madrid

Santiago Bernabéu em Madrid, na Espanha recebe final da Libertadores 2018 | Foto: Divulgação/Real Madrid

Manaus - O estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, capital da Espanha deverá ser palco da polêmica e já histórica final da Libertadores entre River Plate e Boca Júniors que já deveria ter acontecido há duas semanas. A informação foi cravada pelo jornal argentino La Nación nesta quinta-feira (29) e confirmada pela imprensa brasileira, mas a Conmebol ainda não se pronunciou sobre a decisão.



A cidade de Madrid teria vencido um leilão que durou três dias, que envolvia ainda Doha no Catar e Paris. A decisão teria acontecido na madrugada desta quinta. Apesar de não ter aparecido desde o princípio como opção, Madrid acabou se tornando viável, por questão de segurança e de proximidade com a cultura sul-americana, cidade que mais recebe voos da Argentina.

Ainda sem confirmação oficial, todas as partes envolvidas nesta decisão, Fifa, Uefa e Real Madrid já teriam dado o aval para a Conmebol, que pode oficializar o local do jogo a qualquer momento. No domingo, dia 9 de dezembro, capital espanhola estaria livre de outros jogos, já que nesse mesmo dia o Real Madrid joga fora de casa e Atlético de Madrid joga antes, no sábado, ambos pelo campeonato espanhol.

Antes de Madrid ser escolhida, a Conmebol já havia cravado que a final seria fora da Argentina por questões de segurança, após o ônibus da delegação do Boca Júniors ser apedrejado na chegada ao estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, no último sábado (24), deixando dois jogadores feridos. Antes desse episódio o jogo já havia sido adiado uma primeira vez por questões climáticas.

