Grêmio anuncia renovação de Renato e frustra Flamengo

O Grêmio anunciou nesta quinta-feira (29), a renovação do técnico Renato Gaúcho por mais uma temporada. Em reunião com o presidente do clube, Romildo Bolzan, ficou decretado que o treinador ficará no Imortal. O comandante vinha sendo especulado para treinar o Flamengo em 2019, mas optou pela permanência.



Na reunião entre Bolzan e Renato no CT Luiz Carvalho, o acordo acabou sendo fechado. O presidente inclusive, concedeu entrevista coletiva, logo depois da renovação, e disse que a continuidade era um desejo de ambas as partes.

“Tivemos reunidos com o técnico Renato, chegamos a um acordo de renovação de 1 ano, era um desejo recíproco, já estamos trabalhando de maneira direta para planejamento do ano que vem. Era uma aspiração da torcida, um projeto de continuidade e vencedor. Vamos terminar nosso mandato com mesma diretoria e comissão técnica em busca de novos títulos”, afirmou o mandatário.

Dessa forma, chega ao fim a especulação de que o técnico dirigirá o Flamengo em 2019. O nome de Renato ganhou força na Gávea nos últimos dias. Já até poderia haver um princípio de acordo com dois dos candidatos à presidência do clube carioca a partir do próximo ano. No entanto, o Tricolor gaúcho acabou renovando com o ídolo.

A data se torna ainda mais especial, pois neste 29 de novembro, a conquista da Libertadores de 2017 diante do Lanús na Argentina completa exatamente um ano. No entanto, para que o auto nível do time se mantenha, o dirigente sabe que terá de ir ao mercado para reforçar o elenco.

Desde que retornou em 2016, Renato quebrou um jejum de 15 anos sem títulos de expressão e conduziu o Grêmio a uma era de ouro. O técnico conquistou a Copa do Brasil (2016), a Libertadores (2017), a Recopa Sul-Americana (2018) e o Campeonato Gaúcho (2018).

No domingo (2), o Imortal enfrenta o Corinthians em busca do quarto lugar do Campeonato Brasileiro, posição que lhe dará uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2019.

