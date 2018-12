Time do Iranduba perde para o Atlético Huila-COL nos pênaltis

Manaus - O time do Iranduba deu adeus à chance de chegar à final da Copa Libertadores Feminina 2018 em solo Baré, na noite desta quinta-feira (29), ao ser eliminado nos pênaltis pelo Atlético Huila da Colômbia. A partida terminou empatada em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Aos 35 minutos da etapa inicial, o Hulk da Amazônia abriu o placar com um belo gol de Mayara. Após o gol, o time da casa se acomodou com toques de bola, o que levou a torcida ao incêmodo. Quando as meninas estavam se preparando para comemorar a classificação histórica para a grande final, Martelli empatou, aos 36 da etapa final, para o time colombiano.

As meninas do Iranduba se abalaram com o gol sofrido e não conseguiram reação nos minutos finais da partida.

O jogo foi para as cobranças de penalidades máximas. Rodallega, Stabile e Vallejos marcaram para a equipe do Atlético Huila. Já Andressinha, Monalisa e Kelen desperdiçaram as cobranças, somente Camilinha anotou para o Hulk da Amazônia.

A final da Copa Libertadores Feminina está marcada para o próximo domingo, na Arena da Amazônia.

